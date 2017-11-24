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19:09 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Почему зять Ельцина перестал быть куратором гражданской авиации?

Российский премьер Дмитрий Медведев уволил Валерия Окулова с должности замминистра транспорта. Окулов с 2009 года работал в министерстве транспорта, где курировал гражданскую авиацию. Не исключено, что реальная причина отставки — проблемы «ВИМ-Авиа».

Источник: РИА "Новости"

Распоряжение об увольнении Окулова датировано 22 ноября, но известно об отставке стало только в пятницу, 24 ноября, после публикации документа.

Официальная причина увольнения Окулова — переход на другую работу.

РИА Новости и ТАСС пишут со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу, что новым местом работу Окулова станет Объединенная авиастроительная корпорация, возможно, он будет назначен советником ее руководителя Юрия Слюсаря. Русская служба Би-би-си ожидает ответа от ОАК.

Кто такой Валерий Окулов?

Валерий Окулов — зять первого президента России Бориса Ельцина. Он женат на его дочери Елене. Всю свою жизнь он проработал в авиации.

В 1975 году окончил Академию гражданской авиации по специальности инженер-штурман. В 1985 году он пришел на работу в «Аэрофлот» — штурманом самолета центрального управления международных воздушных сообщений компании. С 1997-го по 2009 год возглавлял «Аэрофлот».

С 2009 года он является заместителем министра транспорта России. В министерстве он курировал гражданскую авиацию.

Почему Окулов ушел?

О том, что Окулов может покинуть свой пост, газета «Коммерсантъ» сообщала 21 ноября. Издание писало, что реальной причиной отставки чиновника стал крах авиакомпании «ВИМ-Авиа».

В сентябре из-за долгов она не смогла совершать рейсы. 25 сентября авиакомпания из-за недостатка денег остановила чартерные рейсы. К тому моменту билеты купили почти 200 тысяч пассажиров, а за рубежом оказались почти 39 тысяч клиентов компании, передавал Интерфакс.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о ее преднамеренном банкротстве. А президент Владимир Путин потребовал от чиновников решить проблему с «Вим-Авиа» и объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову.

Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым), что делать вот с этим неполным служебным соответствием, если не справитесь, то тоже подумаем.
Владимир Путин

Курирующему вице-премьеру Аркадию Дворковичу президент сказал, что тот «недостаточно внимания уделяет» отрасли.

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Исполнительный директор компании Infomost Борис Рыбак считает слухи о том, что Окулова могли уволить из-за истории с «ВИМ Авиа», безосновательными.

«Министерство никаким образом операционной деятельностью подведомственных, тем более частных компаний не занимается. Росавиация еще каким-то образом — сертифицирует, контролирует», — рассказал Рыбак Русской службе Би-би-си.

Как отмечает газета «Ведомости», в прессе периодически возникали слухи о возможной отставке Валерия Окулова, и они активизировались после назначения министром Соколова в 2012 году.

А весной 2017 года появлялась информация о том, что 65-летний Окулов может уйти в отставку по достижении пенсионного возраста, писали «Ведомости». По закону о гражданской службе по достижении этого возраста госслужащие могут уйти на пенсию или должны заключать срочный договор на год, отмечало издание.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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