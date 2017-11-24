Сильвия Раду отреагировала на жалобы жителей Трушен

«Это вызывает недоумение. Как можно созвать внеочередное заседание по такой болезненной теме и уйти в отпуск за свой счет», — заявила и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.



«Мэр срочно уехал в командировку. Для него это было неожиданностью, и он не мог не поехать», — сказал вице-мэр коммуны Трушень Адриан Крэчун.



Жители Трушен говорят, что обивали пороги местной мэрии несколько лет. Просили они увеличить число маршруток и найти автобус, который возил бы школьников в Кишинев.



«Это самая большая проблема. Люди возмущаются. Представьте, каково здесь по утрам, когда все едут в город».



«Мой внук учится в городе. Он постоянно жалуется, что маршрутки переполнены. Недавно сказал вернувшись, что не чувствует правую руку».



На этой неделе жители Трушен, так и не дождавшись ответа местных властей, подали петицию в муниципалитет.