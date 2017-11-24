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19:11 (мск), источник: Publika.md

Сильвия Раду отреагировала на жалобы жителей Трушен

На маршруты до столичного пригорода Трушены выведут еще два автобуса и шесть микроавтобусов. А число рейсов увеличат до 15-ти в день. Об этом объявила и.о. столичного мэра Сильвия Раду, приехавшая на заседание местного совета.

Источник: Publika.md

«Мы не стали дожидаться вашего обращения и сами приехали, чтобы рассказать о проблеме и о возможностях ее решения», — cказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.

Заседание местного совета созвал мэр Трушен. Но сам не явился.

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«Это вызывает недоумение. Как можно созвать внеочередное заседание по такой болезненной теме и уйти в отпуск за свой счет», — заявила и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.

«Мэр срочно уехал в командировку. Для него это было неожиданностью, и он не мог не поехать», — сказал вице-мэр коммуны Трушень Адриан Крэчун.

Жители Трушен говорят, что обивали пороги местной мэрии несколько лет. Просили они увеличить число маршруток и найти автобус, который возил бы школьников в Кишинев.

«Это самая большая проблема. Люди возмущаются. Представьте, каково здесь по утрам, когда все едут в город».

«Мой внук учится в городе. Он постоянно жалуется, что маршрутки переполнены. Недавно сказал вернувшись, что не чувствует правую руку».

На этой неделе жители Трушен, так и не дождавшись ответа местных властей, подали петицию в муниципалитет.

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