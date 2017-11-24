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22:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Мэрия прокомментировала действия УФАС

В администрации Перми прокомментировали информацию УФАС о возбуждении в отношении главы Перми антимонопольного дела о «препятствиях для включения в схему дополнительных нестационарных торговых объектов».

Источник: РИА "Новости"

В администрации Перми прокомментировали информацию УФАС о возбуждении в отношении главы Перми антимонопольного дела о «препятствиях для включения в схему дополнительных нестационарных торговых объектов».

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В соответствии с пунктом 3.2 Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 11.08.2010 № 483-п, проект схемы размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается на период не менее 5 лет, напомнили в мэрии.

Срок действия схемы размещения НТО на территории города Перми, утвержденной постановлением администрации Перми, истекает в декабре 2017 года.

«На сегодняшний день показатель обеспеченности города торговыми местами значительно превышен, в связи с этим все предложения о включении новых мест размещения НТО учтут при разработке проекта схемы в соответствии с порядком, который будет утвержден Правительством Пермского края в ближайшее время, поэтому включение в схему дополнительных мест администрацией города было признано нецелесообразным» — заявили в мэрии.

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