Мэрия прокомментировала действия УФАС
В администрации Перми прокомментировали информацию УФАС о возбуждении в отношении главы Перми антимонопольного дела о «препятствиях для включения в схему дополнительных нестационарных торговых объектов».
В администрации Перми прокомментировали информацию УФАС о возбуждении в отношении главы Перми антимонопольного дела о «препятствиях для включения в схему дополнительных нестационарных торговых объектов».
В администрации Перми прокомментировали информацию УФАС о возбуждении в отношении главы Перми антимонопольного дела о «препятствиях для включения в схему дополнительных нестационарных торговых объектов».
В соответствии с пунктом 3.2 Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от
Срок действия схемы размещения НТО на территории города Перми, утвержденной постановлением администрации Перми, истекает в декабре 2017 года.
«На сегодняшний день показатель обеспеченности города торговыми местами значительно превышен, в связи с этим все предложения о включении новых мест размещения НТО учтут при разработке проекта схемы в соответствии с порядком, который будет утвержден Правительством Пермского края в ближайшее время, поэтому включение в схему дополнительных мест администрацией города было признано нецелесообразным» — заявили в мэрии.