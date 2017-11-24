Мэрия прокомментировала действия УФАС





В соответствии с пунктом 3.2 Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 11.08.2010 № 483-п, проект схемы размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается на период не менее 5 лет, напомнили в мэрии.



Срок действия схемы размещения НТО на территории города Перми, утвержденной постановлением администрации Перми, истекает в декабре 2017 года.



«На сегодняшний день показатель обеспеченности города торговыми местами значительно превышен, в связи с этим все предложения о включении новых мест размещения НТО учтут при разработке проекта схемы в соответствии с порядком, который будет утвержден Правительством Пермского края в ближайшее время, поэтому включение в схему дополнительных мест администрацией города было признано нецелесообразным» — заявили в мэрии.