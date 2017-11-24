Саммит «Восточного партнерства»: что получила Молдова от ЕС

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип находится с визитом в Брюсселе, где проходит саммит пятый «Восточного партнерства». Глава молдавского кабмина провел достаточно много встреч с европейскими чиновниками, в том числе и самого высокого ранга.

«Восточное партнерство» — политическая инициатива ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Молдовы, Армении, Белоруссии, Грузии, Украины и Азербайджана. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

Очередной кредит для Молдовы

Накануне в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении нашей стране Евросоюзом макрофинансовой помощи в объеме 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита.

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Еропейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в беседе с молдавским премьером отметил, что республике необходимо продолжить внедрение реформ, а ЕС поддержит действия, направленные на развитие демократии и правового государства. По словам еврочиновника, финансовая помощь на реализацию четырех программ будет предоставлена Молдове до конца текущего года.

Меркель прокомментировала вопрос Приднестровья

На полях саммита молдавский премьер провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо обсуждения аспектов двустороннего сотрудничества стороны обговорили поддержку, оказанную Молдове, а также отношения со странами «Восточного партнерства».

«По-прежнему полагаемся на поддержку Берлина в продвижении европейской повестки реформ Республики Молдова, включая конфигурацию отношений Евросоюза со странами «Восточного партнерства», — сказал Филип, добавив, что высоко оценивает финансовую и техническую помощь, представленную Германией в процессе внедрения реформ и соглашения об ассоциации Молдова-ЕС, а также политическую поддержку в процессе приднестровского урегулирования.

Меркель же, как отметили в пресс-службе молдавского кабмина, заявила, что Германия продолжит поддерживать модернизацию Молдовы и реализацию реформ, направленных на повышение условий жизни граждан. Она подчеркнула, что приветствует возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию в формате «5+2», отметив, что Германия выступает за политическое решение приднестровского вопроса.

Глава дипломатии ЕС прошлась по Молдове

На встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини Филип также обсудил тему реинтеграции Республики Молдова.

Еврочиновница заявила, что ЕС окажет поддержку положительным процессам в вопросах приднестровского урегулирования и выразила оптимизм в связи с предстоящим раундом переговоров в формате «5+2», запланированный в Вене 27—28 ноября .

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявила, что Республика Молдова может рассчитывать на полную поддержку ЕС в процессе модернизации страны.

«Наша первостепенная задача — помочь Молдове преодолеть тот сложный период, через который страна сейчас проходит, и закрепить результаты реформ, особенно в сфере правосудия, борьбы с коррупцией и в области телерадиовещания», — отметила Могерини.