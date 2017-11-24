Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Клоги способны «убить» ваши ноги
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Медведев наказал замглавы Минздрава за слова о власти
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Вдова Хворостовского обратилась к поклонникам певца – СМИ
СМИ показали откровенное письмо вдовы Марьянова
В США прошло шоу «Анти Victoria’s Secret» с необычными моделями
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
Дочь Дмитрия Хворостовского закритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
8Военный переворот в Зимбабве
19:57 (мск), источник: Sputnik.md

Саммит «Восточного партнерства»: что получила Молдова от ЕС

Европейский вояж: о чем говорил премьер Молдовы Павел Филип с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини на полях саммита Восточного партнерства.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип находится с визитом в Брюсселе, где проходит саммит пятый «Восточного партнерства». Глава молдавского кабмина провел достаточно много встреч с европейскими чиновниками, в том числе и самого высокого ранга.

«Восточное партнерство» — политическая инициатива ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Молдовы, Армении, Белоруссии, Грузии, Украины и Азербайджана. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

Очередной кредит для Молдовы

Накануне в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении нашей стране Евросоюзом макрофинансовой помощи в объеме 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита.

Читайте также
Филип обратился к официальным лицам ЕС с важным заявлением

Еропейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в беседе с молдавским премьером отметил, что республике необходимо продолжить внедрение реформ, а ЕС поддержит действия, направленные на развитие демократии и правового государства. По словам еврочиновника, финансовая помощь на реализацию четырех программ будет предоставлена Молдове до конца текущего года.

Меркель прокомментировала вопрос Приднестровья

На полях саммита молдавский премьер провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо обсуждения аспектов двустороннего сотрудничества стороны обговорили поддержку, оказанную Молдове, а также отношения со странами «Восточного партнерства».

«По-прежнему полагаемся на поддержку Берлина в продвижении европейской повестки реформ Республики Молдова, включая конфигурацию отношений Евросоюза со странами «Восточного партнерства», — сказал Филип, добавив, что высоко оценивает финансовую и техническую помощь, представленную Германией в процессе внедрения реформ и соглашения об ассоциации Молдова-ЕС, а также политическую поддержку в процессе приднестровского урегулирования.

Меркель же, как отметили в пресс-службе молдавского кабмина, заявила, что Германия продолжит поддерживать модернизацию Молдовы и реализацию реформ, направленных на повышение условий жизни граждан. Она подчеркнула, что приветствует возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию в формате «5+2», отметив, что Германия выступает за политическое решение приднестровского вопроса.

Глава дипломатии ЕС прошлась по Молдове

На встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини Филип также обсудил тему реинтеграции Республики Молдова.
Еврочиновница заявила, что ЕС окажет поддержку положительным процессам в вопросах приднестровского урегулирования и выразила оптимизм в связи с предстоящим раундом переговоров в формате «5+2», запланированный в Вене 27—28 ноября.

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявила, что Республика Молдова может рассчитывать на полную поддержку ЕС в процессе модернизации страны.

«Наша первостепенная задача — помочь Молдове преодолеть тот сложный период, через который страна сейчас проходит, и закрепить результаты реформ, особенно в сфере правосудия, борьбы с коррупцией и в области телерадиовещания», — отметила Могерини.

Также стороны обсудили возможности развития двусторонних отношений в рамках «Восточного партнерства», в том числе укрепления сотрудничества в процессе противодействия гибридным угрозам и участия в миссиях ЕС по управлению кризисными ситуациями.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Йоханнес Хан: Молдова нуждается в перезагрузке
Президент Молдовы высказался по поводу переговоров по Приднестровью
В результате теракта в Египте погибли 235 человек
Россию лишили первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи
Глава ЛНР написал заявление об отставке по состоянию здоровья
Анатолий Чубайс дал показания в суде
Главные события недели (видео)
Банк России рассказал о будущем золотого запаса
Матч Шараповой признан лучшей игрой года
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы После окончания встреч тренеры и игроки дали свою оценку происшедшему и заглянули в ближайший тур РФПЛ
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь