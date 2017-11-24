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21:16 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко на Tesla Model S на второй кольцевой разгонялся до 280 км/ч

Президент считает, что Беларуси нужно следовать за ведущими мировыми странами, где производятся инновационные автомобили, — Германией и Великобританией.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что на электрокаре Tesla Model S на второй Минской кольцевой автодороге разгонялся до скорости 280 км/ч.

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В пятницу глава государства посетил Буда-Кошелево, где высказался по ряду экономических вопросов, в том числе об автомобилестроении. Лукашенко отдельно остановился на планах республики производить собственный электрокар, поскольку это новый мировой тренд, которому нужно следовать.

«На нем (Tesla Model S — Sputnik) можно с любой скоростью ехать, признаюсь: я на второй кольцевой проехал 280 км/ч», — сказал Лукашенко.

Он снова похвалил продукцию компании американского бизнесмена Илона Маска, назвав Tesla очень хорошим автомобилем.

Лукашенко также напомнил, что Беларуси нужно следовать за ведущими мировыми странами, где производятся инновационные автомобили, — Германией и Великобританией, так как электромобили — это машины будущего.

Белорусский лидер протестировал Tesla Model S 31 августа текущего года. Тогда Лукашенко положительно оценил электромобиль, отметив, что его можно использовать в качестве эталона для производства белорусской «чистой» машины.

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