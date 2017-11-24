Лукашенко на Tesla Model S на второй кольцевой разгонялся до 280 км/ч
Президент считает, что Беларуси нужно следовать за ведущими мировыми странами, где производятся инновационные автомобили, — Германией и Великобританией.
Президент считает, что Беларуси нужно следовать за ведущими мировыми странами, где производятся инновационные автомобили, — Германией и Великобританией.
МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что на электрокаре Tesla Model S на второй Минской кольцевой автодороге разгонялся до скорости 280 км/ч.
В пятницу глава государства посетил
«На нем (Tesla Model S — Sputnik) можно с любой скоростью ехать, признаюсь: я на второй кольцевой проехал 280 км/ч», — сказал Лукашенко.
Он снова похвалил продукцию компании американского бизнесмена Илона Маска, назвав Tesla очень хорошим автомобилем.
Лукашенко также напомнил, что Беларуси нужно следовать за ведущими мировыми странами, где производятся инновационные автомобили, — Германией и Великобританией, так как электромобили — это машины будущего.
Белорусский лидер протестировал Tesla Model S 31 августа текущего года. Тогда Лукашенко положительно оценил электромобиль, отметив, что его можно использовать в качестве эталона для производства белорусской «чистой» машины.