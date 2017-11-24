Порошенко рассказал о планах на «четыре союза» с Европой
Украина рассчитывает на «четыре союза» с Европой, заявил президент страны Петр Порошенко. Он добавил, что власти Украины считают это направление «верным путем» развития страны.
Украина рассчитывает на «четыре союза» с Европой, заявил президент страны Петр Порошенко. Он добавил, что власти Украины считают это направление «верным путем» развития страны.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на «четыре союза» с Европой. Такое заявление украинский лидер сделал на пленарной сессии саммита «Восточное партнёрство» в Брюсселе, стенограмма которого опубликована на сайте президента Украины.
Украина рассчитывает (прежде всего) на так называемые «четыре союза» — энергетический союз, цифровой единый рынок, таможенный союз и ассоциация с Шенгенской зоной.
Он добавил, что «мы хотим больше Европы в Украине». По мнению Порошенко, эти направления представляются Украине «верным путём на этом этапе».
В августе, выступая на мероприятиях по случаю 26-й годовщины независимости Украины, Порошенко заявил, что страна продолжит курс на евроатлантическую интеграцию. По его словам он должен привести к членству в Европейском союзе и НАТО.
Украинский президент добавил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом стало свидетельством об окончательном разрыве с «империей зла».
В мае 2017 году Украина и Евросоюз подписали документ о введении безвизового режима для въезда украинцев в Европу. Обсуждение безвизового режима между ЕС и Украиной продолжалось на официальном уровне более шести лет. Впервые на официальном уровне план действий по безвизовому режиму был согласован на саммите Украина — ЕС в ноябре 2010 года.