Меркель рада, что санкции ЕС с Беларуси были сняты

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что рада, что санкции Европейского союза в отношении Беларуси были отменены, сообщили в пятницу в эфире телеканала «Беларусь 1».

В пятницу в Брюсселе прошел саммит «Восточного партнерства», участие в котором от Беларуси принял министр иностранных дел Владимир Макей.

Меркель отметила, что для ЕС важны отношения со всеми восточными соседями.

«С одной стороны, мы заинтересованы в улучшении благосостояния людей и демократическом развитии, с другой — это важный аспект нашей безопасности. Мы очень рады, что мы смогли снять с Беларуси ограничения», — сказала канцлер Германии.

Евросоюз для Беларуси — второй по значимости экономический партнер. Экспорт республики в западные страны за девять месяцев текущего года почти сравнялся с данными за весь прошлый год, прозвучало в эфире.

Макей в свою очередь признался, что доволен тем, как прошел саммит.

«Я считаю, что это был один из самых успешных саммитов, потому что впервые за последние годы была принята без особых споров заключительная декларация. Наше сотрудничество между странами “Восточного партнерства” и Европейского союза должно быть нацелено на достижение конкретных результатов. Очень важно, чтобы это почувствовали простые люди», — отметил белорусский министр.