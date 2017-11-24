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22:55 (мск), источник: BFM.ru

Владимир Мединский прокомментировал Business FM ситуацию вокруг «Сатирикона»

По словам министра культуры, президентский грант театру выделялся для выплаты заработной платы творческим работникам. Однако он подчеркнул, что это никоим образом не отменяет претензий Минкульта к «Сатирикону».

Источник: РИА "Новости"

На открытии выставки «Модильяни» в «Музее Фаберже» в Петербурге министр культуры Владимир Мединский прокомментировал ситуацию вокруг «Сатирикона». Он заявил, что президентский грант театру выделен из-за плачевной ситуации вокруг заработных плат сотрудникам. Об этом глава ведомства сообщил в эксклюзивном интервью Business FM.

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«У театра «Сатирикон» сложная ситуация с заработной платой, поскольку президентские гранты направляются в первую, во вторую и в последнюю очередь на выплату заработной платы творческим работникам, то есть артистам, режиссерам в театрах, то, конечно, это решение абсолютно логично. И мы это решение поддерживаем.

Другое дело, что это никоим образом не отменяет наших претензий к театру «Сатирикон» в части конкретных хозяйственно-административных моментов. Я надеюсь, что «Сатирикон» в кратчайший срок примет все необходимые меры к исправлению тех нарушений, которые были им в последние годы допущены. На них указали наши проверки. Это наш долг Министерства — проверять. И я надеюсь, что руководство «Сатирикона» сделает из этого правильные выводы".

Накануне «Сатирикон» впервые вошел в список культурных учреждений получивших грант от президента. Это произошло после того, как худрук театра Константин Райкин пожаловался на проверки со стороны Минкульта и назвал их местью Мединского за свое прошлогоднее выступление на Союзе театральных деятелей. В ведомстве ответили, что проверки выявили серьезные нарушения и речь идет о конфликте интересов.

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