Владимир Мединский прокомментировал Business FM ситуацию вокруг «Сатирикона»

Источник: РИА "Новости"

На открытии выставки «Модильяни» в «Музее Фаберже» в Петербурге министр культуры Владимир Мединский прокомментировал ситуацию вокруг «Сатирикона». Он заявил, что президентский грант театру выделен из-за плачевной ситуации вокруг заработных плат сотрудникам. Об этом глава ведомства сообщил в эксклюзивном интервью Business FM.

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«У театра «Сатирикон» сложная ситуация с заработной платой, поскольку президентские гранты направляются в первую, во вторую и в последнюю очередь на выплату заработной платы творческим работникам, то есть артистам, режиссерам в театрах, то, конечно, это решение абсолютно логично. И мы это решение поддерживаем.

Другое дело, что это никоим образом не отменяет наших претензий к театру «Сатирикон» в части конкретных хозяйственно-административных моментов. Я надеюсь, что «Сатирикон» в кратчайший срок примет все необходимые меры к исправлению тех нарушений, которые были им в последние годы допущены. На них указали наши проверки. Это наш долг Министерства — проверять. И я надеюсь, что руководство «Сатирикона» сделает из этого правильные выводы".