Уполномоченным по правам ребенка в Калининградской области стала Ирина Ткаченко

Ирина Ткаченко с мая 2003 года проходила службу в УВД Калининградской области. С апреля 2008 года работала консультантом отдела социально-правового сопровождения департамента правовой и социальной защиты детства министерства образования Калининградской области. С января 2010 года — эксперт правового управления правительства Калининградской области. С апреля 2011 года — помощник заместителя председателя правительства Калининградской области по социальным вопросам. Действительный государственный советник Калининградской области второго класса.

«Вы должны проанализировать состояние дел по соблюдению прав и законных интересов ребёнка в Калининградской области, факторы, влияющие на материальное благополучие семей. Все жители региона, и в первую очередь дети, должны находиться в равных условиях и иметь доступ к качественному образованию, здравоохранению и быть одинаково защищены», — сказал Антон Алиханов на встрече с Ириной Ткаченко.