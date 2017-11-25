Уполномоченным по правам ребенка в Калининградской области стала Ирина Ткаченко
В Калининграде 24 ноября губернатор Антон Алиханов объявил о назначении Ирины Ткаченко уполномоченным по правам ребенка — взамен ушедшей в отставку Татьяны Батуриной.
В Калининграде 24 ноября губернатор Антон Алиханов объявил о назначении Ирины Ткаченко уполномоченным по правам ребенка — взамен ушедшей в отставку Татьяны Батуриной.
Ирина Ткаченко с мая 2003 года проходила службу в УВД Калининградской области. С апреля 2008 года работала консультантом отдела
«Вы должны проанализировать состояние дел по соблюдению прав и законных интересов ребёнка в Калининградской области, факторы, влияющие на материальное благополучие семей. Все жители региона, и в первую очередь дети, должны находиться в равных условиях и иметь доступ к качественному образованию, здравоохранению и быть одинаково защищены», — сказал Антон Алиханов на встрече с Ириной Ткаченко.