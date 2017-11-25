День экзамена в Южной Корее: мимо не пролетит ни муха, ни самолет
Чтобы полмиллиона южнокорейских детей успешно сдали единый государственный экзамен, им помогает полиция, пожарные, финансисты, авиаторы — в общем, вся страна.
Чтобы полмиллиона южнокорейских детей успешно сдали единый государственный экзамен, им помогает полиция, пожарные, финансисты, авиаторы — в общем, вся страна.
Ежегодно в ноябре в Южной Корее наступает день, когда жизнь замирает почти полностью: электрички откладываются, биржа открывает торги позже, самолетам нельзя взлетать и садиться.
А в хороший университет — хотя бы из первой двадцатки — хотят поступить все.
В этом году единый экзамен должен был пройти 16 ноября, однако был отложен на неделю
Впервые в истории единый экзамен был перенесен
Обычно и без землетрясения правительство в день единого экзамена бросает все силы на создание комфортной обстановки для учеников.
Любой взлет, кроме карьерного, запрещается
Южнокорейский Единый экзамен — один из самых жестких в мире. В отличие от российских ЕГЭ он составлен как единый блок сразу по всем предметам и сдается в один день.
Считается, что в день единого экзамена решается будущее юноши или девушки.
К тому же экзамен — одно из самых массовых мероприятий в стране: в пятницу, 24 ноября 593 тысячи школьников прибыли в 1180 экзаменационных центров. Для каждого нужно обеспечить материалы, питание, тепло, безопасность и тишину.
Он действует в течение 35 минут, пока учащиеся сдают аудирование: слушают текст на английском языке и отвечают на вопросы. Для этой части экзамена требуется полная тишина, и она воцаряется по всей стране.
По распоряжению министерства транспорта авиалайнеры, которые находились в эти минуты в воздухе, не имели права снижаться на высоту меньше 3 км. Пассажирам 62 внутренних и 36 международных рейсов пришлось подождать.
Сеул официально уведомляет всех авиаторов об этих ограничениях через НОТАМ (Notice to Airmen) — систему оперативных международных оповещений об аэронавигационной обстановке.
Взаперти
Как удается сохранить в тайне экзаменационные задания?
Взаперти остаются и технические работники, и обслуживающий персонал — ведь экзаменаторам надо питаться, мыться и спать.
Во избежание утечек информации все каналы коммуникации в центрах подготовки экзаменационных материалов отключены. Выйти из здания любой человек, попавший туда, — даже уборщица — может только в самом экстренном случае: например, если умер близкий родственник, и надо поехать домой.
Но даже и к смертному одру человека не отпустят одного — его будут сопровождать специальные агенты, и к заданному времени нужно обязательно вернуться назад.
В этом году подготовка экзаменационных материалов началась 13 октября, и узниками системы образования стали 700 человек.
Поскольку изначально единый экзамен был назначен на 16 ноября, они готовились выйти на свободу в этот день. Когда
Ученик должен успеть зайти в экзаменационный центр до того момента, как закроются двери и будет открыт текст заданий. За порядком следят десятки тысяч полицейских и пожарных. Но они призваны не столько пресекать нарушения, сколько помогать ученикам.
Подбросить до места с мигалкой
Каждый год телевидение показывает
Больше 18 тысяч полицейских в этом году охраняли места проведения единого экзамена, маршруты перевозки конвертов с заданиями, маршруты перевозки сданных работ, помещения, где проверяются тесты и выставляются оценки.
Но и этого мало — полиция ввела в действие режим чрезвычайной ситуации, и спецназ находился в повышенной боевой готовности.
В районах, где неделей ранее произошли подземные толчки, были размещены солдаты и медики — на случай новых сотрясений земной коры.
Пожарное ведомство вывело на улицы тысячи служебных машин, готовых перевозить школьников и охранять их спокойствие.
Общественный транспорт также работал в усиленном режиме: мэрия Сеула распорядилась, чтобы поезда и автобусы вышли на маршруты раньше, чем обычно, чтобы все дети успели доехать. На дежурство встали дополнительные такси, и к крупным пересадочным станциям и вокзалам подогнали сотни казенных и частных машин, готовых бесплатно отвезти экзаменующихся.
И биржа подождет
Даже финансовые рынки, где порой в одну секунду можно потерять или заработать миллионы долларов, затаили дыхание. Корейская фондовая биржа, где под индексом KOSPI торгуются акции объемом в 1,6 трлн долларов США, в этот день открыла торги на час позже.
Федерация банков Кореи, предвидя, что утром в пятницу поток пассажиров на транспорте заметно возрастет — ведь дети, педагоги, наблюдающие, а также родители массово поедут на экзамен, — сместила часы работы банковских служащих с девяти утра на десять.
Так же поступили и многие частные предприятия.