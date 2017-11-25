День экзамена в Южной Корее: мимо не пролетит ни муха, ни самолет

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="767a134b-38e4-49c3-a46c-2a07a2b9a45a" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Ежегодно в ноябре в Южной Корее наступает день, когда жизнь замирает почти полностью: электрички откладываются, биржа открывает торги позже, самолетам нельзя взлетать и садиться.

Это день Единого экзамена — теста на пригодность к обучению в колледже (SCAT), «день Икс» для каждого школьника, мечтающего поступить в хороший университет.

А в хороший университет — хотя бы из первой двадцатки — хотят поступить все.

В этом году единый экзамен должен был пройти 16 ноября, однако был отложен на неделю из-за землетрясения. Подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы на юго-восточном побережье Кореи.

Впервые в истории единый экзамен был перенесен из-за стихийного бедствия: министерство образования встревожилось, что в районе землетрясения сидеть в здании школы небезопасно, да и равенство условий для всех не будет соблюдено.

Обычно и без землетрясения правительство в день единого экзамена бросает все силы на создание комфортной обстановки для учеников.

Все ведомства, от министерства образования и министерства транспорта до МВД и минюста, дежурят в особом режиме. Подключается и частный бизнес, включая корейскую фондовую биржу и Федерацию банков Кореи — всё для детей в этот важнейший в их жизни день.

Любой взлет, кроме карьерного, запрещается

Южнокорейский Единый экзамен — один из самых жестких в мире. В отличие от российских ЕГЭ он составлен как единый блок сразу по всем предметам и сдается в один день.

Полученная оценка может открыть ученику дверь в один из престижных университетов, а это — путевка в более обеспеченную жизнь с более успешной карьерой.

Считается, что в день единого экзамена решается будущее юноши или девушки.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="c6eda35e-bede-44fa-b8a1-9df371d8d579" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка. МВД выделило тысячи патрульных машин и мотоциклов специально для того, чтобы они подвозили запоздавших и заблудившихся детей к месту экзамена

К тому же экзамен — одно из самых массовых мероприятий в стране: в пятницу, 24 ноября 593 тысячи школьников прибыли в 1180 экзаменационных центров. Для каждого нужно обеспечить материалы, питание, тепло, безопасность и тишину.

Самая радикальная мера в день экзамена — запрет на взлет и посадку всех самолетов, кроме экстренных случаев.

Он действует в течение 35 минут, пока учащиеся сдают аудирование: слушают текст на английском языке и отвечают на вопросы. Для этой части экзамена требуется полная тишина, и она воцаряется по всей стране.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="ec26628f-e7ed-42b4-86ee-ace9f63c67fa" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка. Экзамены должны проводиться в полной тишине

По распоряжению министерства транспорта авиалайнеры, которые находились в эти минуты в воздухе, не имели права снижаться на высоту меньше 3 км. Пассажирам 62 внутренних и 36 международных рейсов пришлось подождать.

Сеул официально уведомляет всех авиаторов об этих ограничениях через НОТАМ (Notice to Airmen) — систему оперативных международных оповещений об аэронавигационной обстановке.

Взаперти

Как удается сохранить в тайне экзаменационные задания?

Каждый год тех, кто готовит задачи и упражнения для тестов, изолируют от внешнего мира. Месторасположение помещений, где составляются экзаменационные задания, держится в тайне.

Взаперти остаются и технические работники, и обслуживающий персонал — ведь экзаменаторам надо питаться, мыться и спать.

Во избежание утечек информации все каналы коммуникации в центрах подготовки экзаменационных материалов отключены. Выйти из здания любой человек, попавший туда, — даже уборщица — может только в самом экстренном случае: например, если умер близкий родственник, и надо поехать домой.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="fbb4b64e-85ba-49d4-aa49-62ae407fdbbf" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка. Пока подростки за закрытыми дверями решают тестовые задачи, родителям остается только молиться в храме

Но даже и к смертному одру человека не отпустят одного — его будут сопровождать специальные агенты, и к заданному времени нужно обязательно вернуться назад.

В этом году подготовка экзаменационных материалов началась 13 октября, и узниками системы образования стали 700 человек.

Поскольку изначально единый экзамен был назначен на 16 ноября, они готовились выйти на свободу в этот день. Когда из-за землетрясения правительство отсрочило экзамен на неделю, им всем пришлось остаться под замком. В общей сложности больше месяца они не имели никакой связи с миром, и единственная весточка «снаружи», которая дошла до них за это время, — это сообщение о том, что им придется остаться в изоляции еще на неделю.

Пересдать единый экзамен в том же году или сдать его в другой день не позволяется ни по каким, пусть и самым уважительным причинам.

Ученик должен успеть зайти в экзаменационный центр до того момента, как закроются двери и будет открыт текст заданий. За порядком следят десятки тысяч полицейских и пожарных. Но они призваны не столько пресекать нарушения, сколько помогать ученикам.

Подбросить до места с мигалкой

На случай, если кто-то из школьников заблудится по дороге, забудет дома или потеряет где-то квитанцию с уведомлением о регистрации на экзамен (удостоверяющий личность школьника), в утро перед экзаменом дорожная полиция выделяет специальный автомобильный отряд: патрули готовы отвезти попавшего в беду школьника домой за документом или быстро доставить к месту экзамена.

Каждый год телевидение показывает какого-нибудь старшеклассника, бегущего от полицейской машины к воротам экзаменационного центра. Как правило, он успевает вовремя — ради этого и работает государственная машина.

Больше 18 тысяч полицейских в этом году охраняли места проведения единого экзамена, маршруты перевозки конвертов с заданиями, маршруты перевозки сданных работ, помещения, где проверяются тесты и выставляются оценки.

Но и этого мало — полиция ввела в действие режим чрезвычайной ситуации, и спецназ находился в повышенной боевой готовности.

В районах, где неделей ранее произошли подземные толчки, были размещены солдаты и медики — на случай новых сотрясений земной коры.

Пожарное ведомство вывело на улицы тысячи служебных машин, готовых перевозить школьников и охранять их спокойствие.

Общественный транспорт также работал в усиленном режиме: мэрия Сеула распорядилась, чтобы поезда и автобусы вышли на маршруты раньше, чем обычно, чтобы все дети успели доехать. На дежурство встали дополнительные такси, и к крупным пересадочным станциям и вокзалам подогнали сотни казенных и частных машин, готовых бесплатно отвезти экзаменующихся.

И биржа подождет

Даже финансовые рынки, где порой в одну секунду можно потерять или заработать миллионы долларов, затаили дыхание. Корейская фондовая биржа, где под индексом KOSPI торгуются акции объемом в 1,6 трлн долларов США, в этот день открыла торги на час позже.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="b893139a-65bf-4f79-8260-9108a2fcee07" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Федерация банков Кореи, предвидя, что утром в пятницу поток пассажиров на транспорте заметно возрастет — ведь дети, педагоги, наблюдающие, а также родители массово поедут на экзамен, — сместила часы работы банковских служащих с девяти утра на десять.

Так же поступили и многие частные предприятия.