Приморский парламент поставил «неуд» мэрии и краевому ГИБДД за работу во время снегопада

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Владивосток, 25 ноября, PrimaMedia.

Депутаты комитета Заксобрания Приморского края по региональной политике и законности заслушали доклады администрации Владивостока и краевого ГИБДД о ликвидации последствий снегопада 17 ноября. Народные избранники назвали работу по расчистке улиц и организации дорожного движения в городе неудовлетворительной, сообщает ИА PrimaMedia.

В своем докладе и.о. главы Владивостока Алексей Литвинов отметил, что в мэрии «есть свое видение ситуации» и причин, которые «привели к пятничному вечеру». Он подчеркнул, что администрация совместно с коллегами из смежных структур сделала выводы.

«У нас были штормовые предупреждения, согласно которым днем ожидался слабый снег, к вечеру умеренный и понижение температур. Техника, которая используется для предварительной обработки — 65 единиц — все были готовы. В 13−14 часов начали проливать магистрали. Не успели только пролить спуск с фуникулера в сторону Гоголя и Партизанский проспект — техника встала в пробку. Выпало порядка 6−9 см снега. Первыми, кто это ощутил, стали те, кто не был к этому подготовлен. Основные ДТП произошли в самом начале снегопада и осложнили последующую ситуацию. Город стоял не из-за гололеда, а из-за дорожно-транспортных происшествий. Наш просчет — мы не сразу выявили причины, почему город стоит. В районе 23 вечера, поняв, что нужно решать вопрос с ДТП, совместно с ГИБДД стали растаскивать аварии. Основные ДТП были на подъеме с Луговой к Баляева, две аварии на Фирсова, авария на перекрестке Столетия и Русской. Причем это не были ужасные аварии по 20 машин, просто кто-то с кем-то притерся», — сказал Алексей Литвинов.

При этом и.о. главы города признал, что «все замерзло» несмотря на то, что был пролит весь гостевой маршрут, но когда ДТП были смещены на обочину, движение ускорилось. По словам Литвинова, дороги поливают 30-процентным хлоридом кальция. При такой обработке каждые новые 5 см снега необходимо счищать, иначе концентрация реагента снижается и он перестает работать. При этом в нужное время техника не смогла очистить улицы из-за транспортных заторов.

Алексей Литвинов сообщил, что совместно с ГИБДД разрабатывается иная схема взаимодействия. Планируется, что мастера в звеньях снегоуборочной техники будут напрямую связываться с экипажами ДПС и просить о помощи в беспрепятственном прохождении улиц. Также стороны пришли к договоренности о том, что план «Снегопад» будет вводиться не только во время транспортного коллапса, но и при более «либеральных условиях».

Замглавы города Леонид Вильчинский, в свою очередь, сообщил, что дорожная техника Владивостока морально и технически устарела и ее нужно обновить минимум на треть.

«По норме для площади наших городских дорог хватает 97 единиц техники, мы теоретически вписываемся в эти нормативы. Но коэффициент выхода техники никогда не бывает 100%, она выходит не вся. Четыре машины во время снегопада попали в аварии. Уже в период работы по расчистке произошло около 15 сходов — техника старая, физический и моральный износ наступил. Мы впервые в этом году приобрели 5 единиц техники. Но в следующем году нужно 30−40% парка обновить, если нет — поломок будет еще больше», — пожаловался Вильчинский.

Начальник отдела дорожного надзора краевого управления ГИБДД Максим Шиш сообщил, что во время снегопада на наиболее опасных участках улично-дорожной сети работало 202 сотрудника, на улицы было выставлено 58 экипажей ДПС. По рекомендации администрации города к 16 часам был перекрыт въезд в город большегрузных автомобилей, а также закрыт проезд на участке объездной трассы.

Максим Шиш отметил, что Госавтоинспекция не имеет полномочий самостоятельно, без рекомендации городских или краевых властей, перекрывать опасные участки дорог, а также ограничивать движение большегрузной техники. Он попросил урегулировать этот вопрос.

Первый заместитель прокурора Приморского края Вячеслав Шайбеков озвучил результаты проверки работу служб во время снегопада 17 ноября и ликвидации его последствий.

Депутаты задали множество вопросов участникам заседания — о проблемах, выявленных во время непогоды, и о мерах, которые будут предприниматься, чтобы такое больше не повторилось.

«Не было взаимодействия между службами, и его надо отрабатывать. Если есть информация, что возможны такие ситуации, все действия должны быть согласованы и все службы должны быть на улице. ГИБДД необходимо было на сложных участках поставить своих сотрудников, выключить светофоры. Мы очень хорошее дело сделали, когда разделили полосы, но плохо, что не сделали технических проездов для таких ситуаций, в том числе на объездной. Предусмотреть проезд служб или пустить реверсивное движение. По всем озвученным вопросам нужно создавать единый штаб. Но я так понял, что не было координации действий в период снегопада», — резюмировал дискуссию председатель комитета Джамбулат Текиев.