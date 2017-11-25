Михаил Бабич назвал Татарстан примером развития малых территорий

По словам Бабича, в Татарстане он бывает достаточно часто, и от визитов в республику у него остаются положительные впечатления.

«Мы с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым — прим. Т-и) поднимаем различные вопросы, который потом отчасти становятся пилотными для многих других регионов. В Тюлячинском районе мы открывали физкультурно-оздоровительный комплекс — казалось бы, праздничное мероприятие. На самом деле для меня оно носило другой, более глубинный смысл: мы посмотрели, как могут развиваться малые территории, что такое комплексное развитие территорий», — отметил полпред Президента РФ в ПФО.

Даже в небольшом районе можно создать комфортные условия для жизни населения, уверен он. Реализуемый по поручению главы государства проект «Комфортная городская среда» касается больших городов и больших агломераций. Но Тюлячинский район показывает, что можно сделать в сельском муниципалитете с примерно 15 тыс. населения, добавил полпред.

«Мы посмотрели все этапы его развития, начиная от благоустройства территорий и заканчивая созданием спортивного кластера. Как это влияет на демографическую политику, как это влияет на возвращение молодежи на село. Глава района доложил, как развивается промпарк — один из первых, созданных на муниципальном уровне. Он стал ядром притяжения для создания рабочих мест», — поделился впечатлениями Бабич.

Спорт полномочный представитель Путина назвал одним из лучших видов досуга, а условия для досуга необходимы для удержания людей на территории.

«Татарстан нам показывает, что даже на таких территориях, небольших совсем, можно все условия создавать. Они являются центром притяжения не только для молодежи, но и для людей всех возрастов», — констатировал он.

Также Полпред Президента России в ПФО назвал III Форум православной общественности Татарстана важным событием не только для православных, но и для республики и страны в целом.

«Татарстан в этом плане — пример для подражания: межнациональный и межконфессиональный мир, толерантность. Мы со священнослужителями и главами муниципальных образований обсудили лучшие образовательные практики, программы и методики. У нас в округе сегодня действуют 25 православных гимназий. Нижегородская гимназия имени Александра Невского является научно-методическим центром для подготовки педагогов, которые преподают и основы православной культуры, и другие образовательные дисциплины», — заметил чиновник.

В завершение дня полпред в ПФО и Президент РТ открыли турнир по художественной гимнастике «На вершине успеха» на призы олимпийской чемпионки Дарьи Шкурихиной.