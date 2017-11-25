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09:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов раскритиковал дизайн объектов спортивного кластера в Тюлячах

(Тюлячи, 24 ноября, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов подверг критике дизайн объектов спортивного кластера в Тюлячинском районе РТ.

Спортивный кластер, создаваемый в районном центре Тюлячи, включает в себя ледовый дворец «Тюлячи-арена», спортивный комплекс «Батыр», многофункциональную спортплощадку и другие спортивные объекты.

В проекте спортивного кластера недостаточно проработана транспортная и пешеходная инфраструктура, сказала Рустаму Минниханова помощница Президента РТ Наталья Фишман. Задача — сделать проект узнаваемым, необходимо провести работу по брендированию.

С доводами Фишман согласился Президент Татарстана, назвав дизайн и стиль зданий примитивным. «У нас есть стиль у медицины, у поликлиник. Надо для спортивных объектов выработать свой стиль — яркий, красивый», — сказал он.

Объяснение заместителя главы Минстроя РТ Марата Сайфутдинова о небольшом бюджете Минниханов не принял. Лидер республики отметил, что формировать достойный облик зданий можно в рамках действующего финансирования.

«Для такого дизайна архитектор не нужен, его работа — ноль, — заявил он. — Какой он архитектор, если такой дизайн — шаблон? Нужно, чтобы сооружение отличалось, чтобы сразу было видно, что это спортивный объект».

Проект спортивного кластера реализуется на основе муниципально-частного партнерства. Часть объектов, среди которых футбольный манеж и футбольное поле с подогревом, строятся на частные деньги, заявил один из инвесторов Нияз Акбаров. Сегодня идет работа по поиску инвесторов для строительства гостиницы.

В пятницу Президент РТ Рустам Минниханов и полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич открыли новую ледовую арену, построенную за счет средств республики. Она станет частью большого спортивного кластера. В следующем году здесь же заработает бассейн и футбольный манеж с надувным куполом.

При условии, что проект кластера поддержит Минспорта РФ, в 2019 году на площадке кластера заработает искусственное футбольное поле с подогревом, сообщил Нияз Акбаров. Сумму инвестиций в проекты он раскрывать не стал, назвав ее «значительной».

«Это будет полностью законченный кластер для проведения спартакиад, сельских игр, учебно-тренировочных сборов для всех желающих. Здесь можно будет заехать семьями на выходные дни, чтобы можно было посетить бассейн, ледовый дворец, позаниматься футболом и просто погулять», — сказал он.

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