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10:01 (мск), источник: Kazinform

Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На уходящей неделе произошли кадровые перестановки в министерствах, акиматах, крупных компаниях Казахстана, а также сменились посол Казахстана в Беларуси и глава Федерации профсоюзов страны. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

Чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Беларусь назначен Ермухамет Ертысбаев.

Ертысбаев Ермухамет Кабидинович родился в 1956 году. Окончил Карагандинский государственный университет. В разные годы работал депутатом Верховного Совета республики, советником Президента Республики Казахстан. Был директором Казахстанского института стратегических исследований, завотделом Администрации Президента Республики Казахстан, министром культуры, информации и спорта. До назначения занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Грузии.

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Председателем комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК назначен Куат Борашев.
Борашев Куат Кахарманулы родился в 1972 году. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 1989 году. С 1994 по 2005 работал в различных СМИ. В разные годы трудился в Администрации Президента РК, был заместителем председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК, заместителем заведующего секретариатом Государственного Секретаря РК. До назначения был главным редактором республиканской газеты «Егемен Казахстан».

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Председателем комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК назначен Нурбек Оршубеков.
Оршубеков Нурбек Абубекович родился в 1979 в Узбекистане. Окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби. Прошел от преподавателя до доцента кафедры в КазНУ им. аль-Фараби. В структуре МОН РК работает с 2011 года. До назначения работал заместителем председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

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Акимом Актау назначен Галымжан Ниязов.
Ниязов Галымжан Мукырович родился в 1973 году. Окончил Казахский Национальный политехнический университет им. К. Сатпаева, Актауский государственный университет имени Ш. Есенова. Трудовую деятельность начал в 1990 году учеником автослесаря. В разные годы был заместителем руководителя управления строительства, руководителем управления государственных закупок Кызылординской области, директором департамента ТОО «СК-Фармация» в Астане. До назначения анимал должность советника акима Мангистауской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства и инновации.

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Акимом Есильского района Акмолинской области назначен Талгат Ерсеитов.
Ерсеитов Талгат Аманбаевич родился в 1974 году. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, Акмолинский аграрный университет, Институт управления города Астаны. Трудовую деятельность начал в 1996 году в акимате Астраханского района Акмолинской области. В разные годы работал налоговом комитете Астраханского района Акмолинской области, был заместителем акима Астраханского района Акмолинской области. До назначения работал акимом Астраханского района Акмолинской области.

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Председателем правления АО «НК «Kazakh Invest» назначен Сапарбек Туякбаев.
Туякбаев Сапарбек Куракбаевич родился в 1979 году. Окончил Ближневосточный технический университет (Турция), университет Торонто (Канада). Трудовую деятельность начал в 2005 году. В 2005—2009 годы занимал различные должности в Агентстве по делам госслужбы, Посольстве РК в РФ, министерстве индустрии и торговли, Администрации Президента. В 2012—2017 годы работал заместителем акима Южно-Казахстанской области, курировал вопросы инвестиций, промышленности и предпринимательства. С октября 2016 года и по настоящее время занимал должность председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК.

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Председателем Федерации профсоюзов Казахстана избран Бахытжан Абдраимов.
Абдраимов Бакытжан Жарылкасынович родился в 1965 году. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, Университет «Туран». Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента, член-корреспондента НАН РК, почетного Академика НАН РК, профессор ряда зарубежных вузов. В разные годы работал Государственным арбитром, судьей Высшего арбитражного суда РК, судьей Верховного суда РК, председателем Союза судей. В 2006 году руководил Аппаратом Сената Парламента. Позднее занимал должности ректора Акмолинского университета технологии и бизнеса, ректора Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, президента Центра военно-стратегических исследований при Министерстве обороны Казахстана, заместителя министра обороны, заместителя министра юстиции.
Анеля Касымова.

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