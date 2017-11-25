Правительство выделило 60 млн руб. на поддержку организаций инвалидов

Деньги предоставят Всероссийскому обществу инвалидов, Всероссийскому обществу глухих, Всероссийскому обществу слепых и Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны».
В середине сентября группа депутатов от ЛДПР во главе с
В задачи омбудсмена будет входить рассмотрение жалоб инвалидов, участие в рассмотрении дел арбитражными судами и участие в уголовном судопроизводстве. Также уполномоченный по правам инвалидов должен будет создавать экспертные и консультативные советы и рабочие группы.
В случае, если законопроект будет принят, это потребует дополнительного финансирования из бюджета в размере 2,3 млн руб. ежегодно, подчеркивали авторы законопроекта.