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10:05 (мск), источник: Югополис

Галину Золину включили в состав правительственной комиссии по АПК

Сообщение об этом появилось на сайте Тимирязевской академии, которую возглавляет бывший кубанский вице-губернатор.

Источник: Югополис

Распоряжением правительства РФ от 23 ноября 2017 года и.о. ректора Тимирязевской академии Галина Золина включена в состав правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте академии.

Галина Золина стала руководителем аграрного вуза год назад. Как сообщал «Югополис», за год ее руководства Тимирязевкой из вуза были уволены около 150 человек. Сотрудники Тимирязевской неоднократно выходили на митинги в знак протеста против методов руководства нового и.о. ректора.

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