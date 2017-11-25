Макей об итогах саммита ВП: нужно уходить от конфронтационной риторики

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Сотрудничество между странами «Восточного партнерства» и странами ЕС должно носить прагматичный характер, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, оценивая итоги саммита.

Партнер номер два

Владимир Макей возглавлял делегацию Беларуси на саммите «Восточного партнерства», который прошел в пятницу в Брюсселе. ВП — инициатива ЕС, направленная на сближение с такими странами как Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина.

Выступая перед журналистами по итогам саммита, Макей отметил, что Европейский Союз для Белоруссии «является очень важным торгово-экономическим партнером, это партнер номер два после Евразийского экономического союза и после РФ».

«Это не означает, что мы собираемся разрывать наши тесные союзнические связи с Россией и с другими странами постсоветского пространства, отнюдь нет. Наоборот, мы считаем, что эти связи нужно укреплять. Но одновременно нужно развивать сотрудничество с ЕС и со странами более дальней дуги в целях диверсификации наших торгово-экономических отношений», — сказал министр.

Прагматизм и результаты

Вместе с тем Макей добавил, что Беларусь «заинтересована в тесных отношениях с ЕС, и заключение этого соглашения о партнерстве и сотрудничестве — это дело ближайшей перспективы».

«Наше сотрудничество между странами “Восточного партнерства” и странами ЕС должно быть нацелено на достижение конкретных результатов, должно быть прагматичным. И мы в свое время внесли ряд предложений по реализации региональных проектов, которые также способствовали более тесному сотрудничеству», — отметил глава внешнеполитического ведомства Беларуси.

Для рядовых граждан «Восточное партнерство», к сожалению, является пустым звуком, считает министр, основная задача сейчас состоит в наполнении этой инициативы конкретными делами: развитием пограничной инфраструктуры, транзитных коридоров или открытием производств, которые создадут новые рабочие места.

Министр отметил важность более тесного взаимодействия между европейским и евразийским интеграционными процессами.