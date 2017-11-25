Депутата парламента Крыма Гриневича могут лишить полномочий

Ранее Поклонская напомнила нынешнему руководителю прокуратуры Крыма Олегу Камшилову о том, что Гриневич до сих пор не лишен депутатских полномочий. Двадцатого июля 2017 года Гриневич, обвиняемый в мошенничестве и угрозе убийством, был осужден Сакским районным судом на 10 лет лишения свободы.