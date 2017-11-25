Депутата парламента Крыма Гриневича могут лишить полномочий

Ранее Поклонская напомнила нынешнему руководителю прокуратуры Крыма Олегу Камшилову о том, что Гриневич до сих пор не лишен депутатских полномочий. Двадцатого июля 2017 года Гриневич, обвиняемый в мошенничестве и угрозе убийством, был осужден Сакским районным судом на 10 лет лишения свободы.
«Прекратить досрочно полномочия депутата Государственного совета республики Крым Гриневича Валерия Васильевича», — говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте парламента.
Этот вопрос перед вынесением на сессию госсовету еще пройдет процедуру рассмотрения в парламентских комитетах.
Гриневич был избран по Сакскому одномандатному избирательному округу No 7 от партии «Единая Россия».
«Радует, что Гос. Совету Крыма не понадобилось напоминания нынешнего прокурора, а хватило моего вчерашнего напоминания самому прокурору!» — написала экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Поклонская в своем Twitter.