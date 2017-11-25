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12:06 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип: У Молдовы есть один путь — европейская интеграция

Молдова твердо намерена продолжать реформы и реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом говорил премьер Павел Филип на пресс-конференции в Брюсселе.

Источник: Publika.md

В пятницу глава молдавского кабмина выступил на пленарном заседании саммита Восточного партнерства. Он отметил, что у Молдовы есть один путь — европейская интеграция.

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«Так как общество в Молдове разделено, каждое политическое послание из ЕС очень важно для нас. Это означает укрепление доверия к европейскому вектору. Достаточно Молдове колебаний между востоком и западом. Наша цель — чтобы до конца мандата европейский вектор стал необратимым», — сказал премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Премьер добавил, что наша страна переживает сложный период реформ. Именно поэтому присутствие и поддержка Евросоюза имеют решающее значение. Павел Филип обратился и к оппозиции, которая неоднократно требовала заблокировать внешнее финансирование.

«Оппозиция предназначена для критики. Мы готовы учитывать эту критику. Но плохо, когда наши политики за границей действуют против собственной страны», — отметил Павел Филип.

Глава кабмина отметил, что Кишинев в сотрудничестве с сообществом концентрируются на поиске новых источников экономического роста путём стимулирования малого и среднего бизнеса, а также привлечения зарубежных инвесторов. Молдова также полагается на такие инициативы, как отмена оплаты за роуминг, модернизацию транспортных сетей и внедрение проектов по энергетическому взаимоподключению. Филип поблагодарил Румынию за безусловную поддержку нашей страны.

«Несмотря на смену правительства в Румынии, отношение к Молдове не изменилось. Румыния помогла нам, когда нам пришлось труднее всего. Когда было заблокировано внешнее финансирования, она одолжила нам деньги. Эта страна много вложила в ремонт наших детских садов», — сообщил Павел Филип.

ЕС и Молдова подписали также меморандум о макрофинансовой помощи на 100 миллионов евро.

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