Павел Филип: У Молдовы есть один путь — европейская интеграция

«Так как общество в Молдове разделено, каждое политическое послание из ЕС очень важно для нас. Это означает укрепление доверия к европейскому вектору. Достаточно Молдове колебаний между востоком и западом. Наша цель — чтобы до конца мандата европейский вектор стал необратимым», — сказал премьер-министр Молдовы Павел Филип.



Премьер добавил, что наша страна переживает сложный период реформ. Именно поэтому присутствие и поддержка Евросоюза имеют решающее значение. Павел Филип обратился и к оппозиции, которая неоднократно требовала заблокировать внешнее финансирование.



«Оппозиция предназначена для критики. Мы готовы учитывать эту критику. Но плохо, когда наши политики за границей действуют против собственной страны», — отметил Павел Филип.



Глава кабмина отметил, что Кишинев в сотрудничестве с сообществом концентрируются на поиске новых источников экономического роста путём стимулирования малого и среднего бизнеса, а также привлечения зарубежных инвесторов. Молдова также полагается на такие инициативы, как отмена оплаты за роуминг, модернизацию транспортных сетей и внедрение проектов по энергетическому взаимоподключению. Филип поблагодарил Румынию за безусловную поддержку нашей страны.



«Несмотря на смену правительства в Румынии, отношение к Молдове не изменилось. Румыния помогла нам, когда нам пришлось труднее всего. Когда было заблокировано внешнее финансирования, она одолжила нам деньги. Эта страна много вложила в ремонт наших детских садов», — сообщил Павел Филип.



ЕС и Молдова подписали также меморандум о макрофинансовой помощи на 100 миллионов евро.