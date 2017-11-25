Народный совет ЛНР утвердил и.о. главы республики Леонида Пасечника

«Руководствуясь статьей 62 п. 7 части 2, статьей 70 Временного Основного Закона (конституции) ЛНР Народный Совет постановляет признать исполняющим обязанности главы ЛНР Пасечника Леонида Ивановича с 25 ноября 2017 года», — отметил председатель парламента Владимир Дегтяренко.
Депутаты единогласно приняли решение.
Пасечник заявил, что руководство ЛНР будет пресекать любые попытки выхода за рамки закона.
«Заверяю, что не будет никакого кризиса власти, а любые попытки выйти за рамки закона и конституции республики будут решительно пресекаться. Впереди у нас очень много работы и сейчас необходимо объединить наши усилия во благо процветания нашей любимой Луганщины», — сказал он.
Пасечник также добавил, что сделает все возможное для процветания ЛНР. «Я буду делать все возможное, чтобы наша республика процветала и у нас вместе все получится», — заявил и.о. главы республики.
По его словам, ЛНР продолжит прежний курс во внутренней и внешней политике.
«Сейчас мы будем придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет. Это, прежде всего, курс на союз с Российской Федерацией, верность минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР», — заявил Пасечник.
Ранее в субботу Народный совет ЛНР единогласно удовлетворил заявление главы республики Игоря Плотницкого об отставке по собственному желанию. В свою очередь, председатель парламента Владимир Дегтяренко поблагодарил его «за те три года работы, которые он возглавлял» ЛНР.
В пятницу, 24 ноября, стало известно, что Игорь Плотницкий подал в отставку с поста главы ЛНР по состоянию здоровья. К исполнению его обязанностей вплоть до предстоящих выборов приступил министр государственной безопасности Леонид Пасечник. При этом Плотницкий, как сообщил Пасечник, назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений.