Все начальники МУПов Симферополя написали заявления об увольнении
Начальники МУПов Симферополя написали заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил
Начальники МУПов Симферополя написали заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил
— Мы провели очень хорошую работу, — отчитался он главе Крыма Сергею Аксенову. — Оптимизировали работу государственных органов власти и департаментов — МУПов. Больше всего нареканий было по работе МУПов. Сегодня всем начальникам МУПов дан испытательный срок — месяц. Они написали формальные заявления об увольнении, которые пойдут в ход, если за отведённый период деятельность не станет эффективной.
Что касается вопросов, связанных с уборкой города, в этой части еще не налажена четкая работа. По мнению