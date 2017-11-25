Все начальники МУПов Симферополя написали заявления об увольнении

— Мы провели очень хорошую работу, — отчитался он главе Крыма Сергею Аксенову. — Оптимизировали работу государственных органов власти и департаментов — МУПов. Больше всего нареканий было по работе МУПов. Сегодня всем начальникам МУПов дан испытательный срок — месяц. Они написали формальные заявления об увольнении, которые пойдут в ход, если за отведённый период деятельность не станет эффективной.