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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Все начальники МУПов Симферополя написали заявления об увольнении

Начальники МУПов Симферополя написали заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил вице-премьер Крыма, курирующий Симферополь, Игорь Михайличенко.

— Мы провели очень хорошую работу, — отчитался он главе Крыма Сергею Аксенову. — Оптимизировали работу государственных органов власти и департаментов — МУПов. Больше всего нареканий было по работе МУПов. Сегодня всем начальникам МУПов дан испытательный срок — месяц. Они написали формальные заявления об увольнении, которые пойдут в ход, если за отведённый период деятельность не станет эффективной.

Что касается вопросов, связанных с уборкой города, в этой части еще не налажена четкая работа. По мнению вице-премьера, сформированным маршрутам не хватает техники и мусорных баков.

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