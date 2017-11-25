В Крыму заявили о готовности подать иски на Украину в ЕСПЧ

Источник: РИА "Новости"

По его словам, первый иск от рыбокомбината из Красноперекопского района Крыма уже подан в Хозяйственный суд Киева. Сумма ущерба из-за водной блокады — 53 миллиона рублей. Ответчик — государственное агентство водных ресурсов Украины, которое принимало решение о перекрытии Северо-крымского канала. Второй иск готовится от Алуштинского молочного предприятия, пострадавшего от обесточивания полуострова со стороны Украины. Сумма ущерба — порядка 6 миллионов рублей.

«К нам поступило несколько десятков обращений. Исходя из того, что мы имеем, это общая сумма ущерба около одного миллиарда рублей. Сначала мы должны пройти все три судебные инстанции на Украине, после чего, исчерпав все имеющиеся средства защиты, так как там рассчитывать на особый успех не стоит, мы подадим иск в Европейский суд по права человека против Украины. В Страсбурге мы должны выиграть», — сказал Молохов.

Эксперт подчеркнул, что эти иски бесспорные, так как есть убытки, причинно-следственная связь, вина ответчика. В то же время на Украине отсутствует право на справедливые судебные разбирательства в отношении крымчан.

При этом Молохов признал, что это все потребует дополнительных расходов, а самим истцам будет сложно оплатить госпошлины и траты на судебные тяжбы.