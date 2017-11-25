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16:11 (мск), источник: РИА Новости

Глава СПЧ предложил создать совет для решения проблем экологии

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя — РИА Новости. Совет по правам человека необходимо создать в Челябинской области для решения, в том числе, экологических проблем, заявил в субботу председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

В Челябинске в субботу состоялся митинг против загрязнения атмосферного воздуха, а также против строительства Томинского горно-обогатительного комбината.

«Вам в регионе нужен свой совет по правам человека… Нужно создать такой совет при губернаторе области, чтобы он действовал так же, как наш. Должен быть постоянный контакт с администрацией, министерствами, ведомствами. А в состав совета должны войти люди, радеющие за судьбу региона», — сказал Федотов, выступая на митинге в Челябинске.

Он отметил, что в региональном СПЧ должны быть хорошие эксперты, пользующиеся уважением люди. Кроме того, Федотов предложил делегировать в будущий СПЧ области представителей Совета при президенте РФ и оказать любую помощь в его создании.

По данным областной полиции, митинг в Челябинске проходил около двух часов, нарушений общественного порядка за это время зафиксировано не было.

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