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17:25 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Выступление Навального во Владимире не вызвало интереса

Во Владимире на встречу с Алексеем Навальным пришло около 400 человек: это в два раза меньше, чем накануне в Перми, где блогер участвовал в несанкционированной акции. Всего в пятницу акции с участием сторонников Навального были согласованы в нескольких городах, но блогер отправился именно в Пермь. По мнению наблюдателей, Навальный провоцирует конфликтные ситуации ради медийного резонанса.

В субботу в рамках поездок по России блогер Алексей Навальный встретился с жителями города Владимир. Желающих послушать Навального собралось в несколько раз меньше, чем он очевидно рассчитывал. За несколько минут до начала выступления количество участников не превышало полторы сотни человек. Как видно на видео, люди терялись на фоне огромного заснеженного поля вокруг сцены. Всего на акцию, по официальным данным, собралось около 400 человек. Причем информация об этом появилась в разделе «Новости парков». Многие зрители уходили с акции до ее завершения.

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Накануне Навальный побывал в Перми на несанкционированном митинге. При этом на 24 ноября были согласованы акции в семи городах (Москве, Сыктывкаре, Петрозаводске, Калуге, Улан-Удэ и других), но оппозиционер отправился именно в Пермь, где была потенциальная возможность массовых задержаний, создание конфликтных ситуаций и соответствующего медийного резонанса. По мнению наблюдателей, Навальный специально посещает несогласованные акции с целью привлечения внимания.

Администрация Перми заранее просила Навального подать уведомление с целью обеспечить безопасное проведение массового мероприятия. При этом власти города обещали рассмотреть заявку в кратчайшие сроки и согласовать. В итоге на мероприятие пришло около 800 человек, это было явно меньше того, на что рассчитывал Навальный. Во время акции была задержана и практически тут же отпущена только одна активистка, которой предъявили формальное уведомление о нарушении закона.

В том, что Навальный намеренно отказывается от участия в согласованных акциях ради привлечения внимания к себе, уверен обозреватель Максим Кононенко. В своем Telegram-канале он пишет, что несогласованное мероприятие можно прокачать слухами.

«Слышали, сегодня Навальный будет там-то и там-то, я дам вам парабеллум». Люди идут из любопытства, особенно в городах, где риск — это городская культура. Как вчера в Перми, например, где даже не было подано заявки, хотя в нескольких других городах мероприятия были согласованы. Пришло больше, чем во Владимире, но все равно меньше тысячи", — пишет обозреватель.

По словам Кононенко, Навальному не нужен митинг как таковой, «ему нужно спровоцировать беспорядки». «Ну или хотя бы задержания, как вчера в той же Перми, где его активистку попросили предъявить уведомление. По закону попросили. Потому что никакой это не политик, что бы там ни говорил Алексей Леонидович Кудрин. Это такой типичный, классический провокатор. Ну и, разумеется, жулик», — уверен Кононенко.

Накануне командир поискового отряда движения «Вспомним всех поименно» Николай Федоров сообщил газете ВЗГЛЯД, что на прошлой неделе активисты подавали заявку на проведение акции в Удельном парке в Санкт-Петербурге, но получили отказ, так как место уже было занято сторонниками Навального. В движении были возмущены и выразили протест поведением тех, кто помешал поисковому отряду провести свою уличную акцию. Такие же возмущения поступили от движения «Антидогхантер», которым тоже не удалось провести свою акцию, так как заявку одобрили сторонникам Навального.

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