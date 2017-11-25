Выступление Навального во Владимире не вызвало интереса

В субботу в рамках поездок по России блогер Алексей Навальный встретился с жителями города Владимир. Желающих послушать Навального собралось в несколько раз меньше, чем он очевидно рассчитывал. За несколько минут до начала выступления количество участников не превышало полторы сотни человек. Как видно на видео, люди терялись на фоне огромного заснеженного поля вокруг сцены. Всего на акцию, по официальным данным, собралось около 400 человек. Причем информация об этом появилась в разделе «Новости парков». Многие зрители уходили с акции до ее завершения.

Накануне Навальный побывал в Перми на несанкционированном митинге. При этом на 24 ноября были согласованы акции в семи городах (Москве, Сыктывкаре, Петрозаводске, Калуге, Улан-Удэ и других), но оппозиционер отправился именно в Пермь, где была потенциальная возможность массовых задержаний, создание конфликтных ситуаций и соответствующего медийного резонанса. По мнению наблюдателей, Навальный специально посещает несогласованные акции с целью привлечения внимания.

Администрация Перми заранее просила Навального подать уведомление с целью обеспечить безопасное проведение массового мероприятия. При этом власти города обещали рассмотреть заявку в кратчайшие сроки и согласовать. В итоге на мероприятие пришло около 800 человек, это было явно меньше того, на что рассчитывал Навальный. Во время акции была задержана и практически тут же отпущена только одна активистка, которой предъявили формальное уведомление о нарушении закона.

В том, что Навальный намеренно отказывается от участия в согласованных акциях ради привлечения внимания к себе, уверен обозреватель Максим Кононенко. В своем Telegram-канале он пишет, что несогласованное мероприятие можно прокачать слухами.

«Слышали, сегодня Навальный будет там-то и там-то, я дам вам парабеллум». Люди идут из любопытства, особенно в городах, где риск — это городская культура. Как вчера в Перми, например, где даже не было подано заявки, хотя в нескольких других городах мероприятия были согласованы. Пришло больше, чем во Владимире, но все равно меньше тысячи", — пишет обозреватель.

По словам Кононенко, Навальному не нужен митинг как таковой, «ему нужно спровоцировать беспорядки». «Ну или хотя бы задержания, как вчера в той же Перми, где его активистку попросили предъявить уведомление. По закону попросили. Потому что никакой это не политик, что бы там ни говорил Алексей Леонидович Кудрин. Это такой типичный, классический провокатор. Ну и, разумеется, жулик», — уверен Кононенко.