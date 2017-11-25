Филип и Порошенко обсудили последние достижения двустороннего сотрудничества
В ходе официального визита в Брюссель
В ходе официального визита в Брюссель
Высокопоставленные лица обсудили приоритеты в двустороннем сотрудничестве и последние достижения в этом направлении, сообщает
В этой связи премьер подчеркнул необходимость дальнейшего внедрения подписанных недавно в Кишиневе документов, отметив, в частности, что Республика Молдова завершила все необходимые процедуры для вступления в силу Соглашения о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и объектов на общих КПП на
Официальные лица двух стран еще раз подтвердили важность достигнутых на высшем уровне договоренностей, связанных с завершением обозначения
Кроме того, Павел Филип и Петр Порошенко выразили приверженность активизации сотрудничества в плане завершения текста Соглашения о работе Днестровского гидроэнергетического комплекса, а также совместного принятия мер по защите экосистемы бассейна реки Днестр. В этой связи президент Украины подтвердил твердую решимость реализовать все запланированные действия, выступая за углубление