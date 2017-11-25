Филип и Порошенко обсудили последние достижения двустороннего сотрудничества

Источник: Noi.md

Высокопоставленные лица обсудили приоритеты в двустороннем сотрудничестве и последние достижения в этом направлении, сообщает интернет-портал curentul.md. Премьер-министр отметил, что интенсивный политический диалог между странами способствовал успешной реализации инициированных проектов, среди которых начало проведения совместного контроля на молдавско-украинской границе «Кучурган — Первомайск».

В этой связи премьер подчеркнул необходимость дальнейшего внедрения подписанных недавно в Кишиневе документов, отметив, в частности, что Республика Молдова завершила все необходимые процедуры для вступления в силу Соглашения о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и объектов на общих КПП на молдавско-украинской границе.

Официальные лица двух стран еще раз подтвердили важность достигнутых на высшем уровне договоренностей, связанных с завершением обозначения молдавско-украинской границы, оценки транспортного потенциала, в том числе посредством строительства моста вблизи населенных пунктов Сороки и Ямполи, восстановления железнодорожного сообщения между Бессарабкой и Березино и подготовки к открытию в ближайшее время моста между населенными пунктами Унгурь и Броница.