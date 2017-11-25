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18:50 (мск), источник: Noi.md

Филип и Порошенко обсудили последние достижения двустороннего сотрудничества

В ходе официального визита в Брюссель премьер-министр Павел Филип встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

Источник: Noi.md

Высокопоставленные лица обсудили приоритеты в двустороннем сотрудничестве и последние достижения в этом направлении, сообщает интернет-портал curentul.md. Премьер-министр отметил, что интенсивный политический диалог между странами способствовал успешной реализации инициированных проектов, среди которых начало проведения совместного контроля на молдавско-украинской границе «Кучурган — Первомайск».

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В этой связи премьер подчеркнул необходимость дальнейшего внедрения подписанных недавно в Кишиневе документов, отметив, в частности, что Республика Молдова завершила все необходимые процедуры для вступления в силу Соглашения о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и объектов на общих КПП на молдавско-украинской границе.

Официальные лица двух стран еще раз подтвердили важность достигнутых на высшем уровне договоренностей, связанных с завершением обозначения молдавско-украинской границы, оценки транспортного потенциала, в том числе посредством строительства моста вблизи населенных пунктов Сороки и Ямполи, восстановления железнодорожного сообщения между Бессарабкой и Березино и подготовки к открытию в ближайшее время моста между населенными пунктами Унгурь и Броница.

Кроме того, Павел Филип и Петр Порошенко выразили приверженность активизации сотрудничества в плане завершения текста Соглашения о работе Днестровского гидроэнергетического комплекса, а также совместного принятия мер по защите экосистемы бассейна реки Днестр. В этой связи президент Украины подтвердил твердую решимость реализовать все запланированные действия, выступая за углубление торгово-экономического сотрудничества и развития стратегического партнерства в интересах граждан обеих стран.

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Филип и Порошенко обсудили последние достижения двустороннего сотрудничества
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