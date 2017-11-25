Канду о референдуме «anti-mixt»: Сниму шляпу, если у них получится
Андриан Канду прокомментировал идею проведения референдума по вопросу отмены смешанной избирательной системы.
Андриан Канду прокомментировал идею проведения референдума по вопросу отмены смешанной избирательной системы.
По словам председателя Парламента, инициатива группы неправительственный организаций организовать референдум по отмене смешанной избирательной системы и возврату к пропорциональной системе голосования на парламентских выборах изначально провальная.
Об этом он заявил в эфире одной из передач на телеканале RTR Moldova. «Все проведенные опросы показывают, что граждане выступают за смешанную избирательную систему и исполнение права непосредственного представительства в Парламенте. Если у них получится, браво, снимаю перед ними шляпу. Но я склонен думать, что этот процесс потерпит неудачу», — сказал Канду.
В то же время спикер подчеркнул, что попытка НПО отменить смешанную избирательную систему — это политическая акция, не имеющая ничего общего с гражданским обществом. «Эту инициативу вправе выдвигать те, кто причисляет себя к так называемому гражданскому обществу, а в данном случае я вижу больше политический оттенок», — заявил спикер.
Напомним, что во вторник, 21 ноября, представители группы неправительственных организаций выдвинули инициативу проведения до парламентских выборов 2018 года национального референдума по вопросу отмены внесенных в Кодекс о выборах поправок, предусматривающих введение смешанной системы голосования. Представители гражданского общества заявили, что в течение месяца создадут и зарегистрируют в ЦИК инициативную группу по сбору подписей в поддержку проведения референдума.
Инициативу НПО поддержали оппозиционные партии — «Платформа DA» («Достоинство и правда»), «Наша партия» и Партия коммунистов, вызвавшиеся помочь в сборе подписей и проведении избирательной кампании.