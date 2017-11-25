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18:47 (мск), источник: Noi.md

Канду о референдуме «anti-mixt»: Сниму шляпу, если у них получится

Андриан Канду прокомментировал идею проведения референдума по вопросу отмены смешанной избирательной системы.

Источник: Noi.md

По словам председателя Парламента, инициатива группы неправительственный организаций организовать референдум по отмене смешанной избирательной системы и возврату к пропорциональной системе голосования на парламентских выборах изначально провальная.

Об этом он заявил в эфире одной из передач на телеканале RTR Moldova. «Все проведенные опросы показывают, что граждане выступают за смешанную избирательную систему и исполнение права непосредственного представительства в Парламенте. Если у них получится, браво, снимаю перед ними шляпу. Но я склонен думать, что этот процесс потерпит неудачу», — сказал Канду.

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В то же время спикер подчеркнул, что попытка НПО отменить смешанную избирательную систему — это политическая акция, не имеющая ничего общего с гражданским обществом. «Эту инициативу вправе выдвигать те, кто причисляет себя к так называемому гражданскому обществу, а в данном случае я вижу больше политический оттенок», — заявил спикер.

Напомним, что во вторник, 21 ноября, представители группы неправительственных организаций выдвинули инициативу проведения до парламентских выборов 2018 года национального референдума по вопросу отмены внесенных в Кодекс о выборах поправок, предусматривающих введение смешанной системы голосования. Представители гражданского общества заявили, что в течение месяца создадут и зарегистрируют в ЦИК инициативную группу по сбору подписей в поддержку проведения референдума.

Инициативу НПО поддержали оппозиционные партии — «Платформа DA» («Достоинство и правда»), «Наша партия» и Партия коммунистов, вызвавшиеся помочь в сборе подписей и проведении избирательной кампании.

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