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19:03 (мск), источник: Sputnik.md

Кишинев и Тирасполь пришли к соглашению по четырем вопросам

В Бендерах состоялось подписание четырех протокольных решений, которые налаживают взаимодействие обоих берегов Днестра по острых проблемам, накопившимся за годы безуспешных переговоров.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерах политпредставителями от Кишинева и Тирасполя были подписаны протокольные решения по четырем актуальным вопросам взаимодействия двух берегов Днестра. Решения касаются проставления апостиля на документах об образовании, выдаваемых в Приднестровье, обеспечения функционирования молдавских школ с преподаванием на основе латинской графики, урегулирования вопросов об использовании сельхозугодий, расположенных в Дубоссарском районе за автотрассой Тирасполь-Каменка, а также организации взаимодействия в области телекоммуникаций и электросвязи.

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«И в Кишиневе, и в Тирасполе есть политическая воля для того, чтобы улучшать положение. Сегодня благодаря слаженной работе экспертных групп обе стороны вышли с конкретным решением по ряду проблем, и это вселяет в нас оптимизм, что мы сможем найти выход по разрешению и остальных вопросов», — сказал журналистам после подписания протоколов политпредставитель от Кишинева, вице-премьер по реинтеграции Молдовы Георгий Балан.

По словам вице-премьера, у Кишинева и Тирасполя есть еще немало вопросов, которые предстоит решить.

«Есть вопросы со свободой передвижения, уголовных дел и движения автотранспорта с приднестровскими номерами. Мы продолжим работу, будем искать те проблемы, с которыми сталкивают на обоих берегах Днестра с целью их решения», — подчеркнул он.

В свою очередь политпредставитель от Тирасполя, глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев отметил сегодняшнее событие как важный шаг вперед в укреплении взаимодействия и построении основ доверия между сторонами.

«Считаем, что такая работа не должна останавливаться. Мы набрали хороший темп и продолжим работать в направлении решения других проблем социально-гуманитарного характера», — заявил дипломат.

По словам Игнатьева, стороны проявили политическую волю и нацеленность на результат, в первую очередь на уровне экспертных (рабочих) групп. Он также отметил особую важность для Приднестровья подписания договоренности об апостиле дипломов о высшем образовании, выдаваемых высшим учебным заведением Приднестровья, а также по вопросам телекоммуникаций и электросвязи.

«Рассчитываем, что с подписанием протокольного решения технические специалисты сторон, обладая общим видением механизма практической реализации данного решения, создадут условия для снятия ограничений и помех, а также придадут импульс развитию систем коммуникаций и связи для предоставления качественных услуг населению», — сказал он.

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