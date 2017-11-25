Казахстан снизит численность вооружённых сил на границе с Китаем

Источник: Informburo.kz

Казахстан в рамках соглашений с Китаем снизит число вооружённых сил на границе с Китаем, передает «Интерфакс-Казахстан».

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Такую же работу проводят Россия, Киргизия и Таджикистан в рамках заключённых с Китаем соглашений по «укреплению доверия в военной области в районе границы и о сокращении вооружённых сил в районе границы».

Вопрос обсудили на 37 сессии совместной контрольной группы по выполнению соглашений с Китаем.

«Отмечено, что оба соглашения реализуются пятью государствами в полном объеме. Численность вооруженных сил в районе границы с КНР сохраняется на уровне ниже установленного соглашениями. План взаимных инспекций выполнен, обмен информацией осуществляется в строгом соответствии с установленным порядком», — рассказали в МИД РФ.