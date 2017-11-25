Казахстан снизит численность вооружённых сил на границе с Китаем
Аналогичные меры предпримут Россия, Киргизия и Таджикистан.
Аналогичные меры предпримут Россия, Киргизия и Таджикистан.
Казахстан в рамках соглашений с Китаем снизит число вооружённых сил на границе с Китаем, передает «Интерфакс-Казахстан».
Такую же работу проводят Россия, Киргизия и Таджикистан в рамках заключённых с Китаем соглашений по «укреплению доверия в военной области в районе границы и о сокращении вооружённых сил в районе границы».
Вопрос обсудили на 37 сессии совместной контрольной группы по выполнению соглашений с Китаем.
«Отмечено, что оба соглашения реализуются пятью государствами в полном объеме. Численность вооруженных сил в районе границы с КНР сохраняется на уровне ниже установленного соглашениями. План взаимных инспекций выполнен, обмен информацией осуществляется в строгом соответствии с установленным порядком», — рассказали в МИД РФ.
Обсуждаемые сегодня соглашения были подписаны в 1996 и 1997 годах в Шанхае и Москве и являются уникальными для международных отношений.