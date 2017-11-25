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22:28 (мск), источник: Sputnik.md

Додон: приветствую подписание соглашений между Кишиневом и Тирасполем

Президент Молдовы отметил, что «договорённости стали результатом согласования общей платформы по приднестровскому вопросу на уровне Президента, руководителями правительства и парламента Молдовы».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. На своей странице в соцсети Fasebook президент Молдовы Игорь Додон приветствовал подписание между Кишинёвом и Тирасполем соглашений об урегулировании проблем в сферах образования, телекоммуникации и сельского хозяйства.

Лидер Молдовы отметил, что «договорённости стали результатом согласования общей платформы по приднестровскому вопросу на уровне Президента, руководителями правительства и парламента Молдовы».

«Речь идёт о признании Республикой Молдова приднестровских дипломов об образовании, о функционировании на территории Приднестровья учебных заведений под юрисдикцией министерства образования Молдовы, о восстановлении полноценной телефонной связи между берегами Днестра и о доступе аграриев к земельным участкам в Дубоссарском районе», — написал Додон.

Президент страны убежден. что «эти договорённости стали результатом согласования общей платформы по приднестровскому вопросу на уровне президента, руководителями правительства и парламента Молдовы. Возможно, это единственный вопрос, по которому у нас на уровне государственных институтов нет разногласий».

«Я неоднократно говорил, что буду содействовать любое сближение между двумя берегами Днестра и поддерживать любые шаги навстречу друг другу», — напомнил Игорь Додон.

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