Путин подписал закон об электронных закладных по ипотеке

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал изменения к ФЗ «Об ипотеке», определяющие функционирование электронной закладной, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что форма выдачи закладных будет определяться в договоре об ипотеке.

Согласно документу, для оформления электронных закладных необходимо будет заполнить форму на портале госуслуг или на сайте органа регистрации прав в интернете.

Форма подписывается электронными подписями должника и залогодержателя и направляется в орган регистрации прав вместе с заявлением о выдаче электронной закладной. Закладная заверяется электронной подписью государственного регистратора и переходит на хранение в депозитарий.

Также и остальные документы, необходимые для регистрации, могут быть поданы в орган регистрации прав в форме нотариально заверенных электронных документов.

Данные об электронной закладной вносятся в регистрационную запись об ипотеке.