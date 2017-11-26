Путин подписал закон об электронных закладных по ипотеке
Закон об ипотечных закладных в электронной форме был принят Госдумой, чтобы свести к минимуму временные и материальные затраты для тех, кто покупает жилье в кредит.
Закон об ипотечных закладных в электронной форме был принят Госдумой, чтобы свести к минимуму временные и материальные затраты для тех, кто покупает жилье в кредит.
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал изменения к ФЗ «Об ипотеке», определяющие функционирование электронной закладной, соответствующий документ опубликован на официальном
Сообщается, что форма выдачи закладных будет определяться в договоре об ипотеке.
Форма подписывается электронными подписями должника и залогодержателя и направляется в орган регистрации прав вместе с заявлением о выдаче электронной закладной. Закладная заверяется электронной подписью государственного регистратора и переходит на хранение в депозитарий.
Также и остальные документы, необходимые для регистрации, могут быть поданы в орган регистрации прав в форме нотариально заверенных электронных документов.
Данные об электронной закладной вносятся в регистрационную запись об ипотеке.
В середине ноября Госдума приняла закон, допускающий выпуск и обращение закладных в электронной форме в целях минимизации временных и материальных затрат участников рынка ипотечного кредитования.