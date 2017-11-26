СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе

Источник: AFP 2017

«Золотой парашют» бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе составит в общей сложности не менее $10 млн, рассказал изданию The Guardian высокопоставленный чиновник в Зимбабве, знакомый с деталями соглашения.

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Точные суммы неизвестны, отмечает издание. Однако источник рассказал, что ушедший в отставку президент получит наличными около $5 млн немедленно, плюс добавочные платежи, которые будут произведены в течение следующих месяцев.

Кроме того, какая-то сумма полагается и его жене Грейс Мугабе, но ее размер неизвестен. За экс-президентом сохранят его зарплату — $150 тыс., его жена будет получать половину этой суммы.

Супружеская чета Мугабе сможет пользоваться своим особняком в Хараре, государство будет оплачивать все их расходы на медицину, охрану, обслуживающий персонал и зарубежные путешествия.