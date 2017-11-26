Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Умер Дмитрий Хворостовский
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Медведев наказал замглавы Минздрава за слова о власти
Медведев уволил зятя Ельцина
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
В Виндзорском замке установили 6-метровую елку
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
04:43 (мск), источник: ТАСС

Трамп считает, что CNN создает необъективный информационный образ США в мире

При этом американский президент отметил, что Fox News намного более важный информационный источник для его страны.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Телекомпания CNN не предоставляет объективной информации о состоянии дел в США. Такое мнение высказал в субботу президент США Дональд Трамп в своем Twitter, отметив, что из-за более широкого представительства CNN в мире, за границей создается неправильный образ страны.

«Fox News» намного важнее в США чем CNN, однако за границей, CNN остается крупным источником [фейковых] новостей и представляет нашу нацию в мире очень слабо. Остальной мир не получает от них [CNN] правды, — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступают против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что «уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля». В марте президент назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Российская участница сняла закулисье финала "Мисс Вселенная". Видео
Мал, но опасен: "Каракурт" выходит в море
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе
Украина объявила в международный розыск российского бизнесмена
В Минздраве рассказали, от чего зависит здоровье человека
Пучдемон объявил о старте своей избирательной кампании
Месси рассказал об отношениях с Роналду
Спорт
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь