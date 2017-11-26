Трамп считает, что CNN создает необъективный информационный образ США в мире

Источник: AP 2017

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Телекомпания CNN не предоставляет объективной информации о состоянии дел в США. Такое мнение высказал в субботу президент США Дональд Трамп в своем Twitter, отметив, что из-за более широкого представительства CNN в мире, за границей создается неправильный образ страны.

«Fox News» намного важнее в США чем CNN, однако за границей, CNN остается крупным источником [фейковых] новостей и представляет нашу нацию в мире очень слабо. Остальной мир не получает от них [CNN] правды, — говорится в сообщении.