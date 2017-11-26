Трамп считает, что CNN создает необъективный информационный образ США в мире
При этом американский президент отметил, что Fox News намного более важный информационный источник для его страны.
При этом американский президент отметил, что Fox News намного более важный информационный источник для его страны.
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Телекомпания CNN не предоставляет объективной информации о состоянии дел в США. Такое мнение высказал в субботу президент США Дональд Трамп в своем Twitter, отметив, что
«Fox News» намного важнее в США чем CNN, однако за границей, CNN остается крупным источником [фейковых] новостей и представляет нашу нацию в мире очень слабо. Остальной мир не получает от них [CNN] правды, — говорится в сообщении.
Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступают против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на