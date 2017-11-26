Казахстан увеличит объём экспорта газа в Россию в 2018 году

Источник: Informburo.kz

АО НК «КазМунайГаз», ПАО «Газпром», ООО «Газпром экспорт» и Национальный оператор АО «КазТрансГаз» согласовали и подписали протокол по вопросам сотрудничества в газовой отрасли на 2018 год. Переговоры на этой неделе прошли в Алматы, сообщает сайт компании.

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«Достигнутые соглашения предусматривают партнёрские отношения и сотрудничество в сферах переработки, поставок на внутренний рынок, экспорта и транзита газа. Кроме этого, протокол предусматривает увеличение объёмов экспорта в направлении Российской Федерации по сравнению с предыдущими годами», — говорится в сообщении.

Документ подписали исполнительный вице-президент по транспортировке и маркетингу газа АО НК «КазМунайГаз» Кайрат Шарипбаев и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев.

Как заявили в «КазТрансГаз», Национальный оператор в сфере газа и газоснабжения, полностью обеспечивает внутренние потребности в товарном газе, ежегодно наращивает экспортный потенциал и расширяет возможности транзита через территорию Казахстана.