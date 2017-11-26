Казахстан увеличит объём экспорта газа в Россию в 2018 году
«КазМунайГаз» и «Газпром» подписали документ о сотрудничестве на следующий год.
«КазМунайГаз» и «Газпром» подписали документ о сотрудничестве на следующий год.
АО НК «КазМунайГаз», ПАО «Газпром», ООО «Газпром экспорт» и Национальный оператор АО «КазТрансГаз» согласовали и подписали протокол по вопросам сотрудничества в газовой отрасли на 2018 год. Переговоры на этой неделе прошли в Алматы, сообщает сайт компании.
«Достигнутые соглашения предусматривают партнёрские отношения и сотрудничество в сферах переработки, поставок на внутренний рынок, экспорта и транзита газа. Кроме этого, протокол предусматривает увеличение объёмов экспорта в направлении Российской Федерации по сравнению с предыдущими годами», — говорится в сообщении.
Документ подписали исполнительный
Как заявили в «КазТрансГаз», Национальный оператор в сфере газа и газоснабжения, полностью обеспечивает внутренние потребности в товарном газе, ежегодно наращивает экспортный потенциал и расширяет возможности транзита через территорию Казахстана.
В июне этого года главы нефтегазовых компаний Казахстана и Китая подписали меморандум, определяющий объёмы поставок, цену и качество продукции. Казахстан поставит в Китай 5 млрд кубометров газа за год.