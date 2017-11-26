Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Умер Дмитрий Хворостовский
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Медведев уволил зятя Ельцина
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Кейт Миддлтон в сияющем наряде затмила всех на вечере (фото)
Новая Зеландия решила всей страной сыграть в «Секретного Санту»
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Внутри Монголии
10:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мигрантов направят на Дальний Восток

А чтобы россияне шли охотнее из центра на окраины, надо создать им хорошие условия.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 26 ноября, AmurMedia.

Перенаправить внутренние миграционные потоки на пустующий Дальний Восток предлагают в МВД РФ. Для этого здесь надо создать привлекательные условия, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Российскую газету».

МВД предлагает перенаправить миграционные потоки на Дальний Восток. Предложение содержится в подготовленной ведомством Концепции миграционной политики на 2018−2020 годы.

Необходимость корректировки миграционной политики диктуется «политической нестабильностью в различных регионах мира», которая «усиливает миграционную подвижность» населения. Надо, считают в МВД, создать условия «для привлечения россиян в приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы».

Одной из важных целей МВД считает «обеспечение миграционного потока на территорию Дальнего Востока и Байкальского региона России». Для приезжающих предлагается создать инфраструктуру, упростить допуск к образовательным, медицинским и социальным услугам, увеличить подъемные для россиян до 1 миллиона рублей.

По данным МВД, в 2012—2016 годах количество мигрантов в стране удвоилось по сравнению с 2007—2011 годами, при этом доля внутренних мигрантов составила 88 процентов, а внешних — 12. Документ предполагает и передачу МВД полномочий по адаптации мигрантов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 МЧС Хабаровского края: За октябрь-ноябрь на водоемах края уже погибло 7 человек
Мигрантов направят на Дальний Восток
Два моряка покинули аргентинскую подлодку перед исчезновением
Иран пригрозил увеличить дальность ракет из-за позиции Европы
СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе
Ковалев победил украинца в бою за титул чемпиона мира
В Минздраве рассказали, от чего зависит здоровье человека
CNN ответил на обвинения Дональда Трампа
В китайском городе Нинбо произошел взрыв, есть погибшие
Спорт
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь