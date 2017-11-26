Мигрантов направят на Дальний Восток

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 26 ноября, AmurMedia.

Перенаправить внутренние миграционные потоки на пустующий Дальний Восток предлагают в МВД РФ. Для этого здесь надо создать привлекательные условия, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Российскую газету».

МВД предлагает перенаправить миграционные потоки на Дальний Восток. Предложение содержится в подготовленной ведомством Концепции миграционной политики на 2018−2020 годы.

Необходимость корректировки миграционной политики диктуется «политической нестабильностью в различных регионах мира», которая «усиливает миграционную подвижность» населения. Надо, считают в МВД, создать условия «для привлечения россиян в приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы».

Одной из важных целей МВД считает «обеспечение миграционного потока на территорию Дальнего Востока и Байкальского региона России». Для приезжающих предлагается создать инфраструктуру, упростить допуск к образовательным, медицинским и социальным услугам, увеличить подъемные для россиян до 1 миллиона рублей.