Мигрантов направят на Дальний Восток
А чтобы россияне шли охотнее из центра на окраины, надо создать им хорошие условия.
А чтобы россияне шли охотнее из центра на окраины, надо создать им хорошие условия.
Хабаровск, 26 ноября, AmurMedia.
Перенаправить внутренние миграционные потоки на пустующий Дальний Восток предлагают в МВД РФ. Для этого здесь надо создать привлекательные условия, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Российскую газету».
МВД предлагает перенаправить миграционные потоки на Дальний Восток. Предложение содержится в подготовленной ведомством Концепции миграционной политики на 2018−2020 годы.
Необходимость корректировки миграционной политики диктуется «политической нестабильностью в различных регионах мира», которая «усиливает миграционную подвижность» населения. Надо, считают в МВД, создать условия «для привлечения россиян в приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы».
Одной из важных целей МВД считает «обеспечение миграционного потока на территорию Дальнего Востока и Байкальского региона России». Для приезжающих предлагается создать инфраструктуру, упростить допуск к образовательным, медицинским и социальным услугам, увеличить подъемные для россиян до 1 миллиона рублей.
По данным МВД, в 2012—2016 годах количество мигрантов в стране удвоилось по сравнению с 2007—2011 годами, при этом доля внутренних мигрантов составила 88 процентов, а внешних — 12. Документ предполагает и передачу МВД полномочий по адаптации мигрантов.