Политолог Александр Рар рассказал, почему паникуют власти Молдовы
Перспектива вхождения Республики Молдова в ЕС весьма туманна, считает немецкий политолог Александр Рар.
Перспектива вхождения Республики Молдова в ЕС весьма туманна, считает немецкий политолог Александр Рар.
КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Европейский союз начинает терять свою былую привлекательность в странах
«Я думаю, что те силы в Молдове, которые сегодня именуются “европейскими”, прозападными, перепуганы. Они просто находятся в четко выраженной истерике. Они понимают, что большая часть населения Молдовы не разделяет продвигаемую ими точку зрения.
По словам Рара, в Европе прекрасно осознают, что дальнейшее расширение ЕС в ближайшей перспективе не произойдет. Тем более, Молдове пока там нет места.
«Жители Евросоюза сами не желают расширения. Он и так слишком далеко продвинулся. Сегодня ЕС сталкивается с серьезными вызовами — это и “Брексит”, и внутренние вопросы, над которыми французы и немцы ломают себе головы. Власти Молдовы прекрасно понимают, что республику полноправным членом ЕС никто видеть в ближайшие несколько десятилетий не собирается, как бы они не пытались запрыгнуть в уходящий поезд. Поэтому они и находятся в состоянии паники», — счиает Рар.
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Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Молдова может рассчитывать на полную поддержку ЕС в процессе модернизации страны.
«Наша первостепенная задача — помочь Молдове преодолеть тот сложный период, через который страна сейчас проходит, и закрепить результаты реформ, особенно в сфере правосудия, борьбы с коррупцией и в области телерадиовещания», — отметила Могерини.
«Восточное партнерство» — политическая инициатива ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Молдовы, Армении, Белоруссии, Грузии, Украины и Азербайджана. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.