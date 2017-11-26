CNN ответил на обвинения Дональда Трампа

Источник: AP 2017

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. CNN в ответ на критику президента США Дональда Трампа отметил, что представлять страну на мировой арене — обязанность главы государства, а дело телекомпании — сообщать новости. Сообщение с реакцией на слова американского лидера телекомпания опубликовало в субботу в своем Twitter.

«Представлять США в мире — не работа CNN. Это ваша [обязанность]. Наше дело — сообщать новости», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп в своем Twitter заявил, что CNN создает неправильный образ США в мире, так как не предоставляет объективной информации о состоянии дел в стране.