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08:05 (мск), источник: ТАСС

CNN ответил на обвинения Дональда Трампа

В редакции телеканала подчеркнули, что представлять страну обязан президент, а не журналисты.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. CNN в ответ на критику президента США Дональда Трампа отметил, что представлять страну на мировой арене — обязанность главы государства, а дело телекомпании — сообщать новости. Сообщение с реакцией на слова американского лидера телекомпания опубликовало в субботу в своем Twitter.

«Представлять США в мире — не работа CNN. Это ваша [обязанность]. Наше дело — сообщать новости», — говорится в сообщении.

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Ранее Трамп в своем Twitter заявил, что CNN создает неправильный образ США в мире, так как не предоставляет объективной информации о состоянии дел в стране.

Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что «уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля». В марте президент назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.

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