CNN ответил на обвинения Дональда Трампа
В редакции телеканала подчеркнули, что представлять страну обязан президент, а не журналисты.
В редакции телеканала подчеркнули, что представлять страну обязан президент, а не журналисты.
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. CNN в ответ на критику президента США Дональда Трампа отметил, что представлять страну на мировой арене — обязанность главы государства, а дело телекомпании — сообщать новости. Сообщение с реакцией на слова американского лидера телекомпания опубликовало в субботу в своем Twitter.
«Представлять США в мире — не работа CNN. Это ваша [обязанность]. Наше дело — сообщать новости», — говорится в сообщении.
Ранее Трамп в своем Twitter заявил, что CNN создает неправильный образ США в мире, так как не предоставляет объективной информации о состоянии дел в стране.
Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на