Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежских матерей

Источник: AP 2017

В 2017 году праздник отмечается в воскресенье, 26 ноября. Глава региона и спикер облдумы назвали его особым поводом еще раз выразить любовь и благодарность своим матерям.

— Доброта и нежность, внимание и забота, которые вы дарите близким, помогают справляться с жизненными трудностями, вселяют уверенность и придают сил. В любом возрасте детям нужны ваши поддержка и понимание, — обратились к женщинам первые лица Воронежской области.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов добавили, что в современной жизни многие матери успевают «не только хранить тепло домашнего очага, но и добиваться высот в профессии, вести активную общественную деятельность». Власти Воронежской области считают создание условий для самореализации женщин в любой сфере, заботу о материнстве и детстве своими приоритетными задачами. В регионе строятся детские сады, школы, совершенствуется система здравоохранения, реализуются социальные проекты. Большое внимание уделяется укреплению семейных ценностей в обществе.