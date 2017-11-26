Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Новый лимузин для Путина против машин других президентов (фото)
Редкий выход: Пелагея и ее муж вместе появились на публике
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
ВКС России сняли с «Раптора» стелс-шапку
Эксперт о $3 млрд долга перед РФ: Украине выгодно
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
Редкий выход: Пелагея и ее муж вместе появились на публике
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
14События недели в фотографиях
16:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежских матерей

Губернатор Алексей Гордеев и председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов поздравили женщин региона с Днем матери.

Источник: AP 2017

В 2017 году праздник отмечается в воскресенье, 26 ноября. Глава региона и спикер облдумы назвали его особым поводом еще раз выразить любовь и благодарность своим матерям.

— Доброта и нежность, внимание и забота, которые вы дарите близким, помогают справляться с жизненными трудностями, вселяют уверенность и придают сил. В любом возрасте детям нужны ваши поддержка и понимание, — обратились к женщинам первые лица Воронежской области.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов добавили, что в современной жизни многие матери успевают «не только хранить тепло домашнего очага, но и добиваться высот в профессии, вести активную общественную деятельность». Власти Воронежской области считают создание условий для самореализации женщин в любой сфере, заботу о материнстве и детстве своими приоритетными задачами. В регионе строятся детские сады, школы, совершенствуется система здравоохранения, реализуются социальные проекты. Большое внимание уделяется укреплению семейных ценностей в обществе.

Губернатор и председатель облдумы пожелали всем матерям здоровья и долголетия, любви и внимания близких, мира и счастья в семье.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Воронежские краеведы обеспокоились сносом здания XIX века на Никитинской
34 российских футболиста обвиняются в применении допинга
В ресторане в Краснодарском крае застрелили офицера Росгвардии
Эксперты назвали страны с самыми опасными преступными кланами
Ковалев победил украинца в бою за титул чемпиона мира
CNN: Иванка Трамп поссорила Госдепартамент и Белый дом
Правозащитники попросили закрыть центр по борьбе с экстремизмом
Биологи исследовали новый вид птиц
Спорт
Правда на правду. Россия и МОК начали словесную драку Российские спортсмены не выдержали и стали отвечать на нападки после массового пересмотра результатов Олимпиады в Сочи
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Дочка Ягудина и Тотьмяниной отметила день рождения в Париже Лиза с друзьями и мамой провела время в столице Франции.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь