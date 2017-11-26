Кудрин предложил объединить Казань, Самару и Ульяновск в агломерацию

— Люди за Москвой и Петербургом (зачастую ближе к Уралу и на Дальнем Востоке) не чувствуют, что они живут в этом современном мире с такими возможностями, которые есть у Москвы. Нам в тех регионах нужны такие же центры, не уступающие по инновационному развитию, качеству жизни. Москва уже разогналась настолько, что она уже не смотрит на регионы, она смотрит на Париж, на Берлин. Действительно, сегодня Москва ориентируется на лучшие образцы мира, а для Казани, Екатеринбурга Москва — это конкурент. Нам нужно стереть определенные административные границы. Может быть нам укрупнить субъекты (это один из самых радикальных способов) или смягчить те ограничения, которые мешали создавать из одного какого-то города широкой агломирации, в которую бы вошли 2−3 субъекта РФ, усилить какой-то центр. Сегодня, я считаю, мы подошли к черте, когда нам нужно провести мини-революцию децентрализации. Передать ряд полномочий субъектам РФ. Это строительные вещи, в области медицины, образования, транспортного обеспечения, финансовые полномочия.