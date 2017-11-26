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12:37 (мск), источник: Prokazan.ru

Кудрин предложил объединить Казань, Самару и Ульяновск в агломерацию

Председатель Комитета гражданских инициатив рассказал, почему необходимо стереть определенные административные границы.

На территории России необходимо создать ряд крупных агломераций, состоящих из больших городов. Внедрение новых практик управления и гражданского участия, повышение комфортности среды могут сделать российские агломерации конкурентоспособными на мировом уровне. Такое мнение на V Общероссийском гражданском форуме высказал председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.

В Сибири Кудрин предложил объединить Томск, Новосибирск и Барнаул. На Урале — Екатеринбург, Челябинск и Пермь. В европейской части России, по мнению политика, стоит объединить Казань, Самару и Ульяновск.

 — Люди за Москвой и Петербургом (зачастую ближе к Уралу и на Дальнем Востоке) не чувствуют, что они живут в этом современном мире с такими возможностями, которые есть у Москвы. Нам в тех регионах нужны такие же центры, не уступающие по инновационному развитию, качеству жизни. Москва уже разогналась настолько, что она уже не смотрит на регионы, она смотрит на Париж, на Берлин. Действительно, сегодня Москва ориентируется на лучшие образцы мира, а для Казани, Екатеринбурга Москва — это конкурент. Нам нужно стереть определенные административные границы. Может быть нам укрупнить субъекты (это один из самых радикальных способов) или смягчить те ограничения, которые мешали создавать из одного какого-то города широкой агломирации, в которую бы вошли 2−3 субъекта РФ, усилить какой-то центр. Сегодня, я считаю, мы подошли к черте, когда нам нужно провести мини-революцию децентрализации. Передать ряд полномочий субъектам РФ. Это строительные вещи, в области медицины, образования, транспортного обеспечения, финансовые полномочия.

В последние годы в России обратили особое внимание на тему развития городов — реализуются федеральные программы повышения качества среды, на новый уровень вышел диалог власти и жителей, идет постоянная работа по поиску новых драйверов роста. Абсолютным чемпионом среди регионов и городов является Москва, однако всё чаще можно услышать о стратегической необходимости смещения фокуса со столичного региона.

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