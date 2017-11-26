Дмитрий Азаров ознакомился с работой инновационного центра СамГМУ

Источник: samregion.ru

Корпуса вуза главе региона показал ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников. Дмитрий Азаров посетил инновационный технопарк, учебные и лекционные аудитории, музей кафедры анатомии, спортивный зал.

Геннадий Котельников рассказал, что на следующий год вуз будет отмечать 100-летний юбилей. «За эти годы университет накопил уникальный опыт. Создана мощная научно-исследовательская база, собственные клиники на 1200 коек, студенты приезжают учиться со всей России и из зарубежья. При этом основное отличие СамГМУ от других медицинских вузов России — это развитие по инновационным направлениям», — отметил ректор.

Главе региона показали работу Центра прорывных исследований «IT в медицине». Он создан в 2014 году при финансовой поддержке Правительства России. Основными направлениями работы выбраны технологии высокопроизводительных вычислений, нейроинтерфейсов, виртуальной и дополненной реальности. Здесь работают специалисты, чьи профессии — на стыке медицины, инженерии и IT. «Используя созданную инновационную инфраструктуру, мы разрабатываем проекты по принципу «от идеи в серию», — поясняет директор Института инновационного развития СамГМУ Александр Колсанов. — Мы получаем прибыль от выполнения заказных НИОКР, роялти от продажи. Анатомические столы «Пирогов», к примеру, закупают вузы России и стран СНГ, школы медико-биологического профиля. Несколько продуктов в процессе передачи для серийного производства нашим партнерам — предприятия госкорпорации «Ростех».

Речь идет, в том числе, о нейровертикализаторе — тренажере для людей, перенесших инсульт, нейротренажере для детей с ДЦП. Обе разработки проходят апробацию в условиях клиник и реабилитационного центра, после чего будут готовы к выходу на рынок. Глава региона дал поручение проработать варианты включения инновационных проектов СамГМУ в соглашение между «Ростехом» и правительством Самарской области, которое будет подписываться в ближайшее время.

Дмитрий Азаров посетил и «Виртуальную хирургическую клинику», где ежедневно занимаются студенты вуза. Навыки проведения операций они отрабатывают на тренажерах-симуляторах, а анатомию изучают при помощи 3D-атласа человеческого тела.

Второй точкой визита стал технопарк СамГМУ. На этой площадке отлажены технологические процессы по созданию опытного и предсерийного образца изделия. Каждый из трех отделов — конструкторский, производственный и электронных компонентов — отвечает за свою часть общего дела. На площадке технопарка разрабатываются аппаратные части всех инновационных проектов СамГМУ: «Автоплан», нейровертикализатор, одноразовые эндоскопы, сшивающие аппараты, медицинские приборы, микродиагностические чипы, шаблоны персонифицированных суставов, индивидуальные биоимплантанты «Лиопласт» и многое другое.



Дмитрию Азарову продемонстрировали результаты работы над сложным аппаратно-программным комплексом в рамках гранта Минпромторга России — системой компьютерного планирования операций «Автоплан». Используя снимок КТ пациента, рентгенолог строит индивидуальную анатомическую 3D-модель оперируемого органа. Хирург готовится к операции, изучая индивидуальные анатомические особенности пациента. В ходе операции в очках дополненной реальности врач видит проекцию 3D-модели на операционном поле, что позволяет точно определить границы органа, расположение участков патологии, сосудов. Вся система «Автоплан», включая разработку программного обеспечения, производство корпусов и стоек для камер, навигационной системы, создана в вузе. «Автоплан» проходит клиническую пробацию на базе 20 медучреждений страны и за рубежом. С его помощью проведены более 2000 операций.

Технопарк СамГМУ разрабатывает также линейку немедицинских проектов. В преддверии Чемпионата-2018 специалисты разработали деревянный конструктор «Самара-Арена», с мельчайшей точностью повторяющий строящийся стадион. Планируется создать таким образом все 12 российских арен к ЧМ-2018. «Самару-Арену» на память о визите в СамГМУ вручили главе региона. Дмитрий Азаров, закрепив финишную деталь на крышке купола и поблагодарив за подарок, заметил: «Идея очень хорошая, думаю, вызовет интерес у болельщиков. Нужно еще подумать над оформлением, но даже в таком виде мы покажем на предстоящей жеребьевке в Москве и обязательно поддержим проект».

По завершению визита врио Губернатора отметил, что СамГМУ — это точка роста экономики, известная за пределами региона. Дмитрий Азаров дал поручение подготовить предложения по разработке ускоренных механизмов внедрения уникальных образовательных и лечебно-диагностических разработок СамГМУ в практическое здравоохранение и образование региона. Также он поручил рассмотреть возможности софинансирования из средств областного бюджета приобретения данных продуктов и услуг лечебными и образовательными учреждениями региона. Кроме того, он предложил создать совместный проектный офис СамГМУ, минздрава Самарской области, департамента информационных технологий, в задачи которого войдут отбор перспективных медицинских продуктов, их упаковка, пилотная апробация и внедрение в реальный сектор экономики.