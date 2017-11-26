Правозащитники на съезде в Москве обратились к властям с лозунгом советских диссидентов

Источник: РИА "Новости"

«Мы полагаем, что надо объединять усилия вокруг сохранения главного достижения начала 90-х годов, Конституции Российской Федерации, которая является стержнем сохранения прав и свобод граждан», — сказал лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, выступая на съезде в защиту прав человека с докладом, подготовленным им совместно с главой «Московской хельсинкской группы» Людмилой Алексеевой.

Он отметил, что лозунг советских диссидентов «Соблюдайте Конституцию» актуален и в настоящее время, так как первые три главы Конституции написаны по лучшим мировым образцам и являются гарантией соблюдение прав человека и гражданина в России.

«Мы полагаем, что главными нарушителями конституции, ответственными за массовые нарушения прав человека, сейчас являются силовые структуры. Главная задача гражданского общества — противостоять их разрушительной деятельности», — подчеркнул Пономарев.

По мнению правозащитников, центр «Э» МВД РФ «фактически выполняет функции пятого управления КГБ СССР, которое следило за диссидентами и преследовало их».

«Мы полагаем что центр “Э” в своем нынешнем виде должен быть ликвидирован», — сказал Пономарев.

В докладе отмечается, что некоторые из принимаемых Госдумой РФ законов противоречат Конституции и нормам международного права и должны быть отменены.

Среди них законы об оскорблении чувств верующих, закон «о нежелательных организациях», закон «об иностранных агентах», закон о запрете усыновления детей из России гражданами США, а также статьи УК РФ об ответственности за экстремизм (282 УК РФ), сепаратизм (280.1 УК РФ) и неоднократное нарушения правил проведения массовых мероприятий (212.1 УК РФ).

Кроме того, по мнению правозащитников, репрессиями являются преследования религиозной организации «Свидетели Иеговы» и партии «Хизб ут-Тахрир» (обе организации запрещены в РФ).