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13:07 (мск), источник: Informburo.kz

Как из 150 тысяч тенге заработать 1 млн, рассказал аким в Кызылординской области

Агрозона в Жанакорганском районе позволила госслужащим и учителям заработать свой первый миллион в сельском хозяйстве.

Источник: Informburo.kz

В Кызылординской области подвели итоги проекта «Жанакорган — свободная бизнес-площадка», сообщает портал Bnews.kz.

Задачей своеобразной зоны свободного предпринимательства, которую запустили в 2017 году в Жанакорганском районе, стало создание максимальных условий для населения, желающего заниматься малым бизнесом в агросекторе.

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По словам районного акима Галыма Амреева, никаких особых условий для того, чтобы получить надел в агрозоне, снабжённой электричеством и поливной водой, человеку не предъявляется. Достаточно написать заявление в администрацию посёлка о том, что хочешь получить участок и обязуешься его обрабатывать.

«На то чтобы создать агрозону в 50 гектаров, у нас ушло всего восемь млн тенге бюджетных средств. Но какой эффект! Люди брали участки, сажали бахчевые, овощи, поставили теплицы. Участники проекта на один гектар земли вложили 130−150 тысяч тенге собственных средств на семена, удобрения, и в результате получили прибыль в размере от 700 тысяч до 1 млн тенге. И среди тех, кто вошёл в проект, большинство не занимались раньше сельским хозяйством, есть там госслужащий, пенсионер, учитель. Но справились. Строят дальнейшие планы, раз государство предоставляет землю тем, кто не боится работы», — рассказал Галым Амреев.

По словам акима, в следующем году агрозону в Жанакоргане расширят до 150 га, и в резерве есть ещё земли. Потенциальным животноводам в районе тоже готовы предоставить участки, проекты откормочных площадок, экономическое их обоснование.

«Любой человек может бесплатно получить консультации по механизмам государственной поддержки МСБ в стране. Я сам тоже подключаюсь к консультациям, доступен также онлайн, — подчеркнул Галым Амреев. — Главное, мы добиваемся от человека того, чтобы он понял, что животноводческий бизнес совсем непростое дело. Что надо не просто заводить в степи “фазенды”, с которыми можно прогореть в два счёта, достаточно тем же овцам заболеть. Нужно ставить всё на экономическую и научную основу».

Аким отметил, что государству необходимо учить и помогать сельскому населению зарабатывать на своей продукции, искать рынки сбыта, налаживать переработку, объединяться в кооперативы. Для этого районе планируют решить проблему нехватки хранилищ, из-за дефицита которых аграрии сдают свою продукцию только в сезон, не зарабатывая на продаже запасов зимой и в межсезонье.

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