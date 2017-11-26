Шпекбаев встретился с правозащитниками в Алматы

Источник: Tengrinews

Встреча проводилась в рамках информационно-разъяснительной работы о принимаемых мерах по противодействию коррупции, а также с целью изучения рекомендаций участников мероприятия и обмена опытом. Открывая мероприятие, зампред Агентства отметил важность участия представителей гражданского общества в противодействии коррупции путем развития институтов общественного контроля, как одного из основных направлений Антикоррупционной стратегии РК на 2015−2025 годы. Шпекбаев обратил внимание участников мероприятия на то, что Агентство готово принять конструктивную критику и выработать меры по совместному решению проблем.

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В работе совещания приняли участие «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, «Freedom House», Организация экономического сотрудничества и развития, «Центр исследования правовой политики», ОФ «Хартия за права человека», Международный центр журналистики MediaNet, ОФ «Международная правовая инициатива», ЮФ «Sayat Zholshy @Partners», «Transparency International Казахстан», Ассоциация гражданского общества «АРГО» и другие. Участники встречи поблагодарили руководство Агентства за инициативу проведения мероприятия и, отмечая открытость ведомства, назвали позитивным сигналом готовность уполномоченного органа принимать конструктивную критику и вырабатывать ответные меры.

Встреча проходила в открытом формате, каждый участник имел возможность выступить и внести свои замечания и предложения. К примеру, члены правозащитных организаций обратили внимание на необходимость популяризации среди общества портала «Открытое Правительство» в части обсуждения проектов НПА; ввиду развития предоставления онлайн услуг отметили важность повышения защиты персональных данных, а также указали на целесообразность возврата антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Также, представителями организаций положительно оценен подход Агентства по вовлечению представителей гражданского общества в противодействие коррупции. Общественники выразили свою надежду, что данные тенденции будут сохраняться.