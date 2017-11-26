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17:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Глеб Никитин намерен увеличить производство льноволокна в Нижегородской области

Глава Нижегородской области распорядился увеличить поддержку сельского хозяйства.

Источник: РИА "Новости"

Глеб Никитин поручил министерству сельского хозяйства Нижегородской области увеличить производство льноволокна в регионе. Такое решение принято в ходе посещения посещения АО «Ильино-Заборское», находящегося в городском округе Семеновский. Это предприятие занимается не только животноводством, но и растениеводством.

Минсельхоз рассмотрит возможность оказания господдержки хозяйств, которые работают в этой отрасли.

— Природные условия северных районов неблагоприятны для получения высоких урожаев пшеницы, — отметил Глеб Никитин. — Кукурузу на зерно вырастить там практически невозможно. Производство льноволокна может стать хорошей альтернативой для многих хозяйств. Надо продумать каналы сбыта продукции льноводства. Например, короткое льноволокно может использоваться и в качестве набивки мебели, автомобильных кресел, и для производства текстиля, строительных материалов. Это поможет нижегородским аграриям получить дополнительный доход, а значит, обеспечить стабильный заработок жителей районов.

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