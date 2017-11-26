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15:03 (мск), источник: Tengrinews

Ношение бейджей предложили сделать обязательным для госслужащих Казахстана

Ношение бейджей предложили сделать обязательным для госслужащих Казахстана. Такое предложение прозвучало во время экспертной встречи заместителя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева с учредителями и членами попечительского совета Тransparency Казахстан в Алматы, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Заместитель председателя Агентства отметил, что благодаря инициативам Главы государства и участию общественных организаций, бизнес-сообщества и поддержке граждан, Казахстан сделал существенные шаги по снижению уровня коррупции.

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Шпекбаев также сообщил, что Казахстан сегодня внедряет международные стандарты антикоррупционной политики и готов активно развивать эту работу. Учредители попечительского совета, в свою очередь, указали на то, что ими последовательно отстаивалась необходимость создания специального органа по противодействию коррупции у нас в стране. Создание Агентства стало ярким сигналом того, что Казахстан нацелен проводить системную и комплексную антикоррупционную политику.

Кроме того, по словам учредителей попечительского совета, стратегии и взгляды Тransparency Казахстан совпадают с позициями уполномоченного органа. Агентство является открытым и транспарентным государственным органом, объединяющим усилия государства, общества и бизнеса в противодействии коррупции, а также их постоянным стратегическим партнером, сотрудничество с которым в последние годы заметно активизировалось. На встрече прозвучал ряд предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности государственного аппарата. К примеру, члены попечительского совета считают, что внедрение для работников государственных органов обязательного использования бейджей (личных карточек, содержащих сведения и личное фото носителя) заметно повысит их ответственность.

Помимо этого, экспертами отмечена важность повышения прозрачности процедур исполнения приговоров в части конфискации имущества и возврата средств, выведенных преступным путем за рубеж. В ходе дискуссии также затронуты вопросы повышения квалификации сотрудников судебных и правоохранительных органов. Участники встречи акцентировали внимание на необходимости скорейшего внедрения процедур декларирования расходов государственных служащих с соотношением их доходов, активов и имущества.

По итогам встречи запланированы мероприятия, направленные на внедрение озвученных рекомендаций, а также сторонами принято решение проводить двухсторонние встречи на постоянной основе с рассмотрением результатов деятельности Агентства.

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