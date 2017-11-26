Ношение бейджей предложили сделать обязательным для госслужащих Казахстана

Источник: Tengrinews

Заместитель председателя Агентства отметил, что благодаря инициативам Главы государства и участию общественных организаций, бизнес-сообщества и поддержке граждан, Казахстан сделал существенные шаги по снижению уровня коррупции.

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Шпекбаев также сообщил, что Казахстан сегодня внедряет международные стандарты антикоррупционной политики и готов активно развивать эту работу. Учредители попечительского совета, в свою очередь, указали на то, что ими последовательно отстаивалась необходимость создания специального органа по противодействию коррупции у нас в стране. Создание Агентства стало ярким сигналом того, что Казахстан нацелен проводить системную и комплексную антикоррупционную политику.

Кроме того, по словам учредителей попечительского совета, стратегии и взгляды Тransparency Казахстан совпадают с позициями уполномоченного органа. Агентство является открытым и транспарентным государственным органом, объединяющим усилия государства, общества и бизнеса в противодействии коррупции, а также их постоянным стратегическим партнером, сотрудничество с которым в последние годы заметно активизировалось. На встрече прозвучал ряд предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности государственного аппарата. К примеру, члены попечительского совета считают, что внедрение для работников государственных органов обязательного использования бейджей (личных карточек, содержащих сведения и личное фото носителя) заметно повысит их ответственность.

Помимо этого, экспертами отмечена важность повышения прозрачности процедур исполнения приговоров в части конфискации имущества и возврата средств, выведенных преступным путем за рубеж. В ходе дискуссии также затронуты вопросы повышения квалификации сотрудников судебных и правоохранительных органов. Участники встречи акцентировали внимание на необходимости скорейшего внедрения процедур декларирования расходов государственных служащих с соотношением их доходов, активов и имущества.