«Взрывали, обстреливали»: Кадыров рассказал о покушениях на него

Источник: РИА "Новости"

«Точно не помню, но несколько раз взрывали, обстреливали — это нормально, такого серьезного ничего не было. И когда говорят, что они даже намеревались, то не по себе бывает. Как они посмели! Зная, что я с ним воюю, я знаю, что я уничтожаю и буду уничтожать», — заявил Кадыров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

В октябре 2016 года Кадыров также говорил, что недруги неоднократно покушались на его жизнь и еще будут, но заверил, что осуществить задуманное «так легко не удастся».

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В июле СМИ сообщали, что три жителя Чечни стали фигурантами дела о покушении на Кадырова: Азиз Альвиев, бывший охранник экс-офицера батальона «Восток» Исы Ямадаева, экс-боец того же батальона Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов.