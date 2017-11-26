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17:46 (мск), источник: РИА Новости

«Взрывали, обстреливали»: Кадыров рассказал о покушениях на него

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его несколько раз пытались взорвать.

Источник: РИА "Новости"

«Точно не помню, но несколько раз взрывали, обстреливали — это нормально, такого серьезного ничего не было. И когда говорят, что они даже намеревались, то не по себе бывает. Как они посмели! Зная, что я с ним воюю, я знаю, что я уничтожаю и буду уничтожать», — заявил Кадыров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

В октябре 2016 года Кадыров также говорил, что недруги неоднократно покушались на его жизнь и еще будут, но заверил, что осуществить задуманное «так легко не удастся».

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СМИ сообщили о предотвращении покушения на Кадырова

В июле СМИ сообщали, что три жителя Чечни стали фигурантами дела о покушении на Кадырова: Азиз Альвиев, бывший охранник экс-офицера батальона «Восток» Исы Ямадаева, экс-боец того же батальона Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов.

СМИ писали, что фигуранты полностью признали вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Согласно показаниям Альвиева, Закараева и Магомадова, покушение на Кадырова готовил Ямадаев, в марте этого года он объявлен в федеральный розыск. Источник в Верховном суде Чечни сообщил РИА Новости, что суд приговорил трех фигурантов к шести с половиной годам колонии строгого режима, а дело Ямадаева выделил в отдельное производство и передал военным следователям.

«Действующие лица с Наилей Аскер-заде»: Рамзан Кадыров. Трейлер
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