Титов разочаровал Собчак

Источник: РИА "Новости"

Собчак в сообщении на своем сайте нашла у Титова два недостатка.

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Во-первых, телеведущей, ранее также заявившей о президентских амбициях, не понравилась ориентация программного заявления Титова на прошлое. Собчак считает, что, при всех заслугах Витте или Столыпина, Россия должна ориентироваться в развитии на более современные примеры. Собчак отметила, что даже назначенный нынешний властью бизнес-омбудсмен придерживается курса на изменение системы.

«Вторым разочарованием» Собчак назвала отрицательное отношение Титова к Алексею Навальному. Критика оппозиционера определяет Титова как провластного кандидата, полагает Собчак.