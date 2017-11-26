Титов разочаровал Собчак
Ксения Собчак прокомментировала выдвижение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председателя Партии Роста Бориса Титова кандидатом на выборах главы государства в 2018 году.
Ксения Собчак прокомментировала выдвижение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председателя Партии Роста Бориса Титова кандидатом на выборах главы государства в 2018 году.
Собчак в сообщении на своем сайте нашла у Титова два недостатка.
«Вторым разочарованием» Собчак назвала отрицательное отношение Титова к Алексею Навальному. Критика оппозиционера определяет Титова как провластного кандидата, полагает Собчак.
Телеведущая так же не согласна с Титовым в том, что российское общество еще «не готово к демократии». Собчак уверена, что все российские граждане — взрослые и ответственные люди — и имеют право делать самостоятельный выбор на честных выборах.