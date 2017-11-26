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20:10 (мск), источник: Вести.Ru

Титов разочаровал Собчак

Ксения Собчак прокомментировала выдвижение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председателя Партии Роста Бориса Титова кандидатом на выборах главы государства в 2018 году.

Источник: РИА "Новости"

Собчак в сообщении на своем сайте нашла у Титова два недостатка.

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Во-первых, телеведущей, ранее также заявившей о президентских амбициях, не понравилась ориентация программного заявления Титова на прошлое. Собчак считает, что, при всех заслугах Витте или Столыпина, Россия должна ориентироваться в развитии на более современные примеры. Собчак отметила, что даже назначенный нынешний властью бизнес-омбудсмен придерживается курса на изменение системы.

«Вторым разочарованием» Собчак назвала отрицательное отношение Титова к Алексею Навальному. Критика оппозиционера определяет Титова как провластного кандидата, полагает Собчак.

Телеведущая так же не согласна с Титовым в том, что российское общество еще «не готово к демократии». Собчак уверена, что все российские граждане — взрослые и ответственные люди — и имеют право делать самостоятельный выбор на честных выборах.

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21 ноября© Ньюстюб
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