Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Умер Дмитрий Хворостовский
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Медведев наказал замглавы Минздрава за слова о власти
Медведев уволил зятя Ельцина
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Эксперты: США боятся использовать в небе Сирии F-15 и F-16
Эксперт о $3 млрд долга перед РФ: Украине выгодно
Юлию Меньшову раскритиковали за неудачный наряд
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
21:54 (мск), источник: РБК

Глава Совета Европы допустил отмену антироссийских санкций

Совет Европы, опасаясь выхода Москвы из организации, рассматривает вопрос о снятии с России санкций, наложенных им за «агрессию в отношении Украины». В противном случае защите прав человека может быть нанесен удар, полагают в СЕ.

Источник: РИА "Новости"

Ведущий европейский демократический орган, Совет Европы (СЕ), рассматривает вопрос об отмене антироссийских санкций, которые были наложены им за «агрессию Москвы в отношении Украины». Об этом в интервью британской газете Financial Times (FT) рассказал генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд.

Такое решение в СЕ, по его данным, допускают из-за опасений о том, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации, а это, как полагают в Совете Европы, может стать ударом защите прав человека в мире.

Москва, как замечает FT, требует восстановления права голоса на парламентской ассамблее СЕ, которая осуществляет контроль за Европейским судом по правам человека, а также соблюдением Конвенции о правах человека 1949 года. ​Права этого голоса Россия лишилась после присоединения территории Крыма в 2014 году.

Читайте также
«Руку Москвы» приложили ко всему

«Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции», — уточнил Ягланд, добавив, что представители Совета Европы должны «в перспективе иметь в виду мандат» организации, который предполагает «защиту прав человека в России, в Крыму и где бы то ни было на континенте».

«Было бы очень-очень плохо, если бы Россия покинула [СЕ], потому что конвенция [о правах человека 1949 года] и [Европейский] суд так важны для российских граждан», — пояснил Ягланд, отметив также, что «это будет и негативное событие для Европы».

У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы.
Турбьёрн Ягланд
Генеральный секретарь Совета Европы

В настоящий момент Ягланд, как замечает Financial Times, совершает поездку по «европейским столицам», предупреждая членов Совета Европы о «серьезном риске», который Москва может означать в случае выхода из организации. Это, по данным издания, лишит 140 млн россиян доступа к Страсбургскому суду, в котором на Россию приходится треть дел. ​

3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медведев уволил зятя Ельцина
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Россиянка Полина Богусевич выиграла «Детское Евровидение»
Собчак раскритиковала предвыборные заявления Титова
34 российских футболиста обвиняются в применении допинга
Кадыров рассказал о том, как его пытались убить
Эксперты определили страны с самыми сильными преступными кланами
Ученые: младенцы оценивают сложность достижения целей
Спорт
Правда на правду. Россия и МОК начали словесную драку Российские спортсмены не выдержали и стали отвечать на нападки после массового пересмотра результатов Олимпиады в Сочи
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь