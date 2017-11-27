В Финляндии начинаются крупномасштабные военные учения

Учения пройдут во всем столичном регионе: в Хельсинки, Эспоо, Ярвенпаа, Керава, Киркконумми, Порвоо, Сипо, Сиунтио, Туусула и Вантаа, а также на море и архипелагах Финского залива. Уточняется, что в учениях будут задействованы танки Leopard 2A6, колесные боевые машины пехоты XA203, гусеничные боевые машины пехоты CV9030, морские минеры, корабли поддержки, войска береговой защиты, войска специального назначения.

Также отмечается, что в учениях будут задействованы истребители Hornet и реактивные учебно-тренировочные самолеты Hawk. Уточняется, что учения будут проходить во всем регионе Южной Финляндии, в том числе над населенными пунктами, включая столицу страны.