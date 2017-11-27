Тарасенко повернет банки лицом к приморцам

Источник: ДЕЙТА

Представители Банка России сообщили, что Приморский край сегодня занимает одну из лидирующих позиций среди дальневосточных субъектов по насыщенности банковскими услугами — на сегодняшний день в крае функционирует восемь самостоятельных банков и 11 филиалов банков других регионов. Общее количество внутренних структурных подразделений различных кредитных организаций составляет около 450. Также в регионе развита банкоматная сеть.

«Теперь нам нужно работать над повышением доступности финансовых услуг для населения в отдаленной местности. Сейчас мы составляем специальную карту с обозначением с проблемных точек», — рассказал Сергей Белов. Возможность разместить вклады, взять кредит, застраховать машину должны иметь жители даже самых труднодоступных сел, добавил он.

При этом собеседник подчеркнул, что решение данной задачи требует тесного взаимодействия между Центральным банком и органами власти.

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко отметил, что край заинтересован в проведении такой работы.

«Это действительно важно для населения, мы готовы помочь», — заявил глава региона.

Также стороны затронули вопрос о внедрении на территории региона национальной платежной системы «МИР». Андрей Тарасенко поинтересовался, все ли банки работают с новыми картами.

Сергей Белов рассказал, что в настоящее время все кредитные организации в регионе открыли свою сеть для работы данной системы. Выдача карт «МИР» производится в массовом порядке.

«Причем у приморцев есть возможность оформить специальную карту, которой можно пользоваться не только в России, но и за рубежом — внутри страны она будет действовать как карта “МИР”, а за ее пределами — как карта международной платежной системы», — отметил представитель банка.

На встрече речь шла и о повышении финансовой грамотности населения. Сергей Белов сообщил, что в рамках заключенного между Центральным банком и Администрацией края соглашения организована работа по разъяснению основных понятий и принципов действия финансовой системы среди населения. Эксперты при содействии органов власти объясняют, что такое кредиты, чем опасны микрозаймы и как не стать жертвой мошенничества.

«Сейчас такие занятия проводятся со школьниками, студентами и военнослужащими. Следующим этапом должна стать работа с представителями бизнеса», — сообщил Сергей Белов.

Андрей Тарасенко поддержал идею проведения обучения для предпринимателей и предложил коллегам организовать более тесное взаимодействие по всем озвученным направлениям.

Отметим, в апреле этого года Центробанком и Минобрнауки была подписана дорожная карта, закрепляющая проведение мероприятий по включению основ финансовой грамотности в программы образовательных организаций на всех образовательных уровнях. В рамках данной деятельности летом 2017 года Банк России передал краевому Институту развития образования и библиотекам Приморья комплект учебно-методических материалов по финансовой грамотности. Учебные пособия рассчитаны на учащихся 8−11 классов.