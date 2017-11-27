МИД предупредил об угрозе «апокалиптического» сценария для КНДР

Источник: AP 2017

Конфликт вокруг Корейского полуострова может привести к реализации «апокалиптического» пути развиятия ситуации. Об этом заявил замглавы МИД Игорь Моргулов, передает ТАСС.

Свое заявление Моргулов сделал на открытии 8-й Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сеуле. «Сценарий апокалиптического развития ситуации на Корейском полуострове существует», — подчеркнул он.

В то же время он отметил, что в Москве надеются на возобладание здравого подхода к сложившимся противоречиям в регионе.

Надеюсь, что у наших партнеров хватит здравого смысла, чтобы такой негативный сценарий не состоялся. Игорь Моргулов Замглавы МИД РФ

Замглавы МИД подчеркнул, что угрозы силового вмешательства со стороны США «не смогут разрубить узел конфронтации на Корейском полуострове». Надеяться на это было бы наивно, поскольку давление на КНДР не заставит Пхеньян отказаться от обладания ядерным оружием. Единственной разумной альтернативой для всех сторон противостояния является мирный диалог.

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Однако, Моргулов отметил, что для этого необходима готовность США и их союзников на ответные шаги по снижению конфронтации. В этом случае можно допустить и реализацию прямых переговоров между Соединенными Штатами и КНДР.

«Если демонстрируемая Пхеньяном последние два месяца сдержанность, а с 15 сентября Пхеньян не проводит испытательных пусков, была бы встречена соответствующими ответными шагами со стороны США и их союзников, то тогда можно было перейти к реализации второго этапа нашей (с КНР) дорожной карты, а именно — начать прямые американо-северокорейские переговоры», — пояснил он. Основной темой подобных переговоров могло бы стать «обсуждение принципов мирного сосуществования», добавил Моргулов.

Обмен угрозами между США и КНДР продолжается на протяжении последнего года. Непосредственным поводом для этого послужила угроза Пхеньяна нанести ракетный удар по американскому острову Гуам в Тихом океане. После этого Пентагон предупредил, что американские силы могут нанести по КНДР превентивный удар.

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В сентябре с трибуны Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп пригрозил Пхеньяну «полным уничтожением» в случае угрозы для самих США или их союзников. В КНДР, в свою очередь, также угрожают стереть Америку в «пепел и тьму» и «потопить» Японию с помощью ядерного оружия.